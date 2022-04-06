人民网北京4月6日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局监测数据显示，清明节放假期间（4月3日-5日），全国邮政快递业整体运行平稳，常态化疫情防控工作积极推进，共揽收包裹6.6亿件，比2021年同期下降13.3%，比2020年同期增长24.1%；共投递包裹6.9亿件，比2021年同期下降12.8%，比2020年同期增长27.1%。

全国邮政管理系统扎实做好清明节放假期间邮政快递业疫情防控和维护安全稳定工作。一是抓好寄递渠道常态化疫情防控，抓实抓细“人”“物”“环境”同防，督促指导寄递企业全面落实《疫情防控期间邮政快递业生产操作规范建议（第七版）》和《邮政快递业疫情防控与寄递服务保障工作指南（试行）》规定，严防行业内发生聚集性感染。

二是全力保障邮政快递服务需求，各寄递企业加强网络生产运营的动态管理，统筹全网资源提升服务效能，在严密防范疫情通过寄递渠道传播扩散的同时，全力做好应对疫情医疗防控物资、鲜活农产品、重点生产生活物资等各类重点物资的寄递服务保障工作，努力满足人民群众节日期间寄递服务需求，维护人民群众正常生产生活秩序。

三是切实强化安全应急服务保障确保寄递渠道安全和行业稳定，督导企业落实安全主体责任，严格落实实名收寄、收寄验视、过机安检“三项制度”和《禁止寄递物品管理规定》；切实维护行业稳定运行，突出抓好快递员合法权益保障和快递企业基层网点稳定工作，加强转运中心、干线车辆、末端网点的安全管理，严防安全生产事故发生。

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