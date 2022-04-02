记者 李华林

近日，互联网企业2021年年报进入密集披露期，腾讯、阿里巴巴、百度、京东、拼多多等几家大型互联网企业的业绩情况备受关注。

年报显示，2021年互联网企业总体增速放缓，传统核心业务占比下降，新的电商模式不断涌现，积极的结构性调整让人眼前一亮，数字经济加速布局，下沉市场消费潜力持续激发。面对增量空间逐步收窄、海外消费复苏乏力的态势，互联网企业正积极拥抱变化。

增速放缓

过去一年，大型互联网企业业绩增速有所减缓。腾讯2021年实现营收5601.18亿元，同比增长16%；非国际财务报告准则下的净利润为1237.88亿元，同比增长1%。京东集团2021年全年净收入9516亿元，同比增长27.6%；全年非美国通用会计准则下经营利润为134亿元。拼多多2021年营收939.499亿元，同比增长58%；净利润为77.69亿元，实现扭亏为盈。百度2021年营收1245亿元，同比增长16%；非美国通用会计准则下的净利润188.30亿元，同比下降14%。

专家认为，大型互联网企业业绩增速减缓，既与国内外经济形势有关，也与互联网行业调整发展策略有关，当前不少互联网公司聚焦拓展新业务，前期投入较大，影响了利润。

“线上消费增速回落、客单价下降也是影响部分互联网企业业绩的一个重要原因。”中国贸促会研究院副院长赵萍表示，供给创新放缓、维权难题仍有待解决等因素导致线上消费增速下降，2021年实物商品网上零售额增速14.1%，仅比同期社会消费品零售总额增速12.5%高出1.6个百分点。

传统核心业务疲软也影响了业绩增长。以腾讯、百度广告业务为例。2021年，腾讯来自网络广告业务的收入为886亿元，同比增长8%，而2020年同比增长是20%。同样，百度广告收入在整体业绩中的占比也下降了。

与此同时，大型互联网企业收入出现积极的结构性调整，新兴业务强势发力。腾讯2021年金融科技及企业服务收入为1722亿元，同比增长34%，占总营收比重约30.7%；其中，2021年第四季度的金融科技和企业服务板块营收同比增长25%，达479.58亿元，首度超越网络游戏板块，成为腾讯营收贡献最大的业务板块。百度智能云2021年业务增长迅速，在制造业、能源行业、交通、汽车等行业都有拓展，这些垂直行业收入增长了一倍。

聚焦创新

随着互联网行业由高增长转入稳健增长阶段，大型互联网企业更加聚焦“练内功”，在研发投入上加大力度，在业务多元化上开动脑筋，寻求一条更加稳健增长的发展路径。

腾讯在自主创新领域加大投入，力求实现国产替代，逐步完善自研生态，2021年研发投入再创新高，同比增长33%，达到518亿元。过去5年，京东研发投入近800亿元，以技术提升全产业链效率。拼多多2021年研发费用达89.926亿元，同比增长30%。“拼多多把重点从过去的营销转向研发，这将为公司长远发展打下坚实基础。”拼多多董事长兼CEO陈磊表示。

为应对当前行业面临的困难挑战，大型互联网企业还积极部署新业务，不断挖掘新的增长点。

一方面，推动数字技术与实体经济加速融合。京东通过开放自身供应链能力、数字化运营和整合营销能力，深度链接线下实体零售业态，更多品牌商家、线下实体门店借助京东的全渠道能力加速实现数字化转型。2021年京东全渠道商品交易总额同比增长近80%。腾讯积极拥抱产业互联网，大力投入数字新基建，参与到“东数西算”建设中。

另一方面，深入下沉市场，充分激发农村地区消费潜力。2021年拼多多在农产品品牌、农业人才、物流仓储领域进行新一轮投入，平台累计产生订单610亿件，同比增长59%，涉农订单增幅尤为显著。京东充分挖掘下沉市场消费需求，带动农村地区人均网购件数两年增长4.3倍。截至2021年12月31日，过去12个月活跃购买用户数约5.7亿，一年净增了近1亿，新增用户中的70%来自于下沉市场。

“过去，互联网行业是竞争驱动型，投入较大；现在，相比短期收益，企业更关注长线业务发展，并对营销成本、运营成本和人力成本进行优化。”腾讯公司总裁刘炽平说。

未来可期

展望未来，多家互联网企业表示乐观，认为目前是暂时性的换挡降速，通过战略调整、业务创新，行业未来依然值得期待。

“面对行业挑战，我们积极拥抱变化，降本增效，聚焦重点战略领域，并取得战略性进展，相信互联网行业正迈向更健康的模式，回归以用户价值、科技创新及社会责任为中心的本源。”腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示。

百度董事长兼首席执行官李彦宏表示，今年，百度将进一步提高L4级别自动驾驶的安全性，在人工智能领域投入带来的效应也将在2022年更集中地体现。

“展望未来，京东将始终围绕为用户和合作伙伴创造价值，来打造企业长期的业务发展战略和投入布局。”京东集团总裁徐雷表示。

大型互联网企业持续增长的活跃用户数，也反映出企业发展韧劲。截至2021年12月31日，阿里巴巴生态全球年度活跃消费者数量达到12.8亿，海外市场消费者首次突破3亿。截至2021年底，拼多多年活跃买家数为8.687亿，同比增长10%。

为提振投资者预期，近段时间以来，大型互联网企业纷纷推出大手笔回购计划。3月22日，阿里巴巴宣布进行股票回购，回购规模从150亿美元增至250亿美元，最高回购规模近十分之一市值，创下中概股回购规模纪录。腾讯控股于3月25日至31日，连续5个交易日回购股票，累计15亿港元。

“互联网企业要健康长久发展，还需不断优化业务结构。”赵萍表示，如今行业整体已进入调整期，企业需对已有业务进行梳理，聚焦主业，突出优势，从而提升自身核心竞争力。

本报记者 李华林

(责编：王震、陈键)