本报记者 付 文

李文军在华池县悦乐镇高河村雷阳湾进行补植。

李超凡摄（人民视觉）

庆城县桐川镇金家川村。

左 涛摄（人民视觉）

庆城县驿马镇龚家塬造林点。

资料图片

今年全国两会期间，习近平总书记在参加内蒙古代表团审议时强调，坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进。

在甘肃庆阳市，当地通过持续实施国土绿化工程，有力提升了林草生态建设水平；在洞庭湖畔，湖南相关地区开展禁捕退捕工作，生物多样性迅速恢复……即日起，本版推出“两会后探落实·坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进”系列报道，关注地方推进生态文明建设的探索与成效。

——编 者

“你看，这些油松是7年前栽下的，已经两米多高了！”甘肃省庆阳市华池县南梁镇高台村六道梁上，李文军一边摩挲着松针，一边骄傲地对老伴儿说。脚下，是他和村民们从2015年开始种下的8000多亩油松、侧柏，如今已经蔚然成林。

这片林子，是庆阳市“再造一个子午岭”工程中造林的一部分。为保护生态、优化生产生活环境，2013年至2020年，“再造一个子午岭”工程累计完成造林730.85万亩。

造林——

统筹整合项目、资金，调动农户、造林大户积极性

庆阳境内曾经沟壑纵横，植被覆盖度低、水土流失严重。地跨陕西、甘肃两省的子午岭，是黄土高原上保存较好的一块天然植被区，其甘肃段位于庆阳市东部。子午岭林区是黄土高原中部面积最大、保存最为完整的落叶阔叶天然次生林，涵养着庆阳的水源。

2013年，庆阳启动实施“再造一个子午岭”工程，规划每年利用宜林荒山造林100万亩以上。庆阳市委市政府出台《关于充分利用宜林荒山培育林木种苗产业加快绿化步伐的意见》等，市财政每年列支1000万元专项资金，采取以奖代补方式支持林木种苗产业。依据各区县自然地理条件差异，庆阳因地制宜确定造林方案——北部丘陵沟壑区，营造防风固沙林；中部及西南部残塬沟壑区，在塬边沟头、荒沟荒坡、油区矿区等重点区域营造水土保持林；东部子午岭林缘区以种苗培育为主，加大特色苗木和优良乡土树种培育力度。

正是在这一年，陕西吴起县人李文军，开始在华池县种树。

“我一个做苗木生意的远房亲戚是华池人。2013年，华池树苗滞销——30厘米高的油松苗子，2毛钱一棵都卖不出去，他恓惶得很。”李文军说。当时，想着老家的山头早在2006年就已绿化完毕，隔壁的华池县还有不少荒山，正好手上也有些钱，他萌生了植树造林的念头。

“我盘算，一是能解决苗木滞销问题，二是成林了还能赚点钱。”李文军回忆。那一年，他在华池县山庄乡雷圪捞村流转宜林荒地，开始雇人种树。原本光秃秃的荒山开始披上绿装。

有了“再造一个子午岭”工程的相关政策支持，李文军更添干劲。2014年，他成立了华池县济丛苗木繁育农民专业合作社。

“再造一个子午岭”工程实施期间，庆阳市共培育造林大户159户，李文军就是其中之一。此外，庆阳市还引进造林绿化企业76家，成立林业专业合作社134个，鼓励27.3万农户参与自主造林，累计完成造林绿化164.97万亩。截至2020年底，庆阳市累计完成造林730.85万亩。其中，308.34万亩是向国家、省级主管部门争取的三北、天保、退耕还林、造林补助等林业重点工程项目；此外，各县（市、区）、乡镇调剂工程建设经费，累计列支专项资金5.75亿元，完成造林257.54万亩。

护林——

组建专门护林队伍，定期开展生态监测

树种下去，好好管护才能成林。

为保证林木成活率，当地一些造林项目在实施过程中，有技术人员蹲点指导、跟班作业。从2015年开始，庆阳对林木生长状况和生态系统变化情况进行定期监测，科学评估工程建设成效，确保资金、项目落地见效。

为了看护林地，李文军经常在山林里穿梭。2015年左右，树林中“地老鼠”泛滥。“这种老鼠专啃树根，造成树木枯死。”李文军说。为灭鼠患，他多次到西安、陇南等地请教林业专家、求购灭鼠药物。

如今，庆阳市已组建起遍布乡村的专职护林员队伍。在华池西边的庆城县，县林草局共聘用了1208名护林员。驿马镇儒林社区脱贫户郭占伟就是其中之一。

今年50岁的郭占伟，两年前被聘为村里的专职护林员。“干护林员，面临的最大压力是防火。”郭占伟告诉记者。当地一方面加强防火教育，一方面设置卡点禁带火种上山。与此同时，庆阳将森林防火工作纳入全市安全生产工作重要内容同部署同考核，压实各层级责任。

过去，养殖业是庆阳贫困户脱贫的主导产业。为了保护和培育林草植被，2017年，当地出台《庆阳市禁牧条例》，明确在划定的禁牧区域内禁止放养羊、牛、驴、马等草食动物，鼓励发展舍饲养殖、转变养殖方式。在林草部门禁牧执法人员帮助下，这些年，在林地内放牧的情况越来越少，林木得到了较好保护。

转变——

水土保持能力大幅提高，群众生态环保意识增强

春日里，在华池县悦乐镇杜河村自主造林示范点，造林大户马建龙正沿着林地转悠。从2014年开始，他雇人在老家栽下近400万棵油松树，目前成活率达80%以上。

“原来全是荒山，除了夏天长点草，其他时候土层都裸露在外面。”马建龙说，他小时候，家里饮水要驾驴车从沟底拉；遇到旱季，山泉经常断流，村民要排队舀泥水回家沉淀，“造林之后，不仅山泉常年有水，而且打井到50多米深就出水，以前打到七八十米也不一定有水。”

李文军的家乡、毛乌素沙漠南缘的陕西吴起县，曾是延安市水土流失最严重的县之一。1998年，吴起县在全国率先实施封山禁牧、退耕还林，大力开展荒山绿化、植树造林。“绿化之后，风沙小了，气候也湿润了。”他说。

在庆阳，种树的好处早已显现——

上世纪80年代，庆阳市每年流入黄河的泥沙量高达1.684亿吨，占入黄泥沙总量的1/10、占全省入黄泥沙量的1/3。

“近年来，庆阳水土流失面积和侵蚀强度呈现双减趋势，年均减少入黄泥沙6900多万吨，保护塬面1543平方公里。”庆阳市林草局局长闫焕智说。如今，原本贫瘠的黄土塬已经换上绿装，水土保持能力大幅提高。

增收——

农民参与造林护林获得务工收入，育苗产业带动农户就业

截至目前，庆阳市已为造林大户发放3.12亿元奖补资金。

造林大户增收，村民也增收。“雇人植树，一天工钱120元起步，最高的150元。”李文军说。他在流转荒地之初，还与农户签订协议，约定林地将来获得收益时，双方按比例分红。李文军说：“林地就是一座绿色大银行！”护林员的工作，也给郭占伟带来了实实在在的收入：一周巡护5趟，一年8000元补助。

受益于“再造一个子午岭”工程，庆阳苗木产业得到长足发展。6年前，宁县前渠村党支部书记马宁源带头成立宁县盘克镇绿园种植农民专业合作社，建成特色苗木培育基地。2020年，合作社分红16.35万元、务工费支出108万元，带动106户当时的建档立卡户参与到苗木产业中，进一步拓宽了农民增收渠道。

林业产业的发展，带来了农村生态效益、经济效益的双丰收。近年来，庆阳市建成家庭林场87个，林下经济年产值达到6.16亿元以上。

在镇原县新城镇潘杨涧林场，2013年，场长贺广荣就开始探索在林中养鸡，目前存栏量已达3万多只。“林场内有草本、木本植物上百种，包括甘草、麻黄等中药材，养鸡不仅能有效防治害虫，产生的粪便还可以为树木生长提供肥料。现在，种植、养殖加起来每年销售额达200万元左右。”他说。

去年初，庆阳市又启动实施“再造一个子午岭”提质增效行动和“一村万树”工程，计划用3年时间巩固工程成果，确保成木见林。闫焕智表示，当地将持续开展大规模国土绿化，力争到“十四五”末，全市新增国土绿化面积200万亩，森林覆盖率达27.27%。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)