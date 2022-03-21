◎ 记者 曹韵仪

在经济压力加大但疫情好转的背景下，央行可能助力推动为商业银行降成本，从而达到宽信用、稳增长的目的，并提高银行净息差为接下来的降息操作留出空间。

近日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议强调，统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在合理区间，保持资本市场平稳运行。关于宏观经济运行，一定要落实党中央决策部署，切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。

专家认为，在国际金融市场波动加剧的情况下，国务院金融委召开会议，及时回应市场关心的热点和重点问题，传递出稳经济、稳市场、稳增长的明确信号，有效稳定了市场预期。有专家分析认为，未来降准降息的可能性上升。

货币政策要主动应对

3月16日，央行召开处级以上干部会议，传达学习国务院金融委第51次专题会议精神，表示货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保持经济运行在合理区间。坚持稳中求进，防范化解房地产市场风险，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，促进平台经济健康平稳发展，提高国际竞争力。

同时，银保监会召开专题会议指出，要指导银行保险机构从大局出发，坚定支持实体经济发展。满足市场主体合理融资需求，加大融资供给，新增贷款要保持适度增长。促进中小微企业融资增量、扩面、降价。各部门和派出机构要鼓励银行保险机构创新支持国家科技研究，更好服务关键核心技术攻关企业和“专精特新”企业。提升金融服务乡村振兴质效，助力“新市民”在城镇安居创业。继续规范发展第三支柱养老保险，推动完善健康保险服务。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制，积极推动房地产行业转变发展方式，鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目，促进房地产业良性循环和健康发展。

会议还要求，积极支持资本市场平稳运行，积极出台对市场有利的政策。要大力支持直接融资，促进融资结构优化。引导信托、理财和保险公司等机构树立长期投资理念，开展真正的专业投资、价值投资，成为促进资本市场发展、维护资本市场稳定的中坚力量。

降准降息预期上升

2月公布的社融数据不及预期，显示当前国内经济动力下行态势依然严峻。2月，社融新增1.19万亿元（市场预期2.22万亿元），社融存量同比增长10.2%；新增人民币贷款1.23万亿元（市场预期1.45万亿元），较上年同期缩量1300亿元。在数据公布后，专家便预测，2月金融数据预示政策宽松需要再次发力，以此改变需求偏弱的局面，但对于降准还是降息各有看法。

民生银行宏观研究中心主任王静文对记者表示，政府工作报告要求“扩大新增贷款规模”，但2月新增人民币贷款1.23万亿元，同比少增1300亿元，尤其是中长期贷款。其中，居民部门中长期贷款出现罕见的负增长，2月减少459亿元，同比少增4572亿元，企业部门中长期贷款同比少增近6000亿元，显示实体经济融资需求不足，银行的风险偏好过低。

“这种情况下，降息的必要性有所上升。通过下调政策利率，一方面可以刺激实体经济融资需求，另一方面可以扩大金融机构的息差空间，推动金融机构进一步向实体经济让利，最终达到自主宽信用的目的。”王静文表示。

招商证券研究发展中心战略研究部副主任谢亚轩认为，从宽松的方式来判断，近期降准的考虑或优先于降息，原因在于银行流动性流失较快。1月超储率降至1%，较上年末下降1个百分点，且1年期存单利率显著上升，较1月末上升20BP（基点）。这些信号表明银行间流动性正在边际收紧，需要央行对中长期资金进行补充。贷款利率仍有下行必要，以加快市场需求的复苏，推测本月LPR（贷款市场报价利率）下行概率相对更大。

而王静文认为，降息可能性大于降准。不过，降息一定程度上会受到美联储加息和当前PPI（生产价格指数）仍然偏高的掣肘，同时可能会加大资金外流的压力，所以央行目前略有犹豫。

“降准可以释放长期资金，降低银行的资金成本，引导LPR走低，同时还能促进银行增加资金投放，但考虑到当前流动性仍然充裕，且金融机构平均存款准备金率大约为8.4%，继续下调空间有限。综合来看，央行降息和降准的可能性都有，但降息的可能性要高于降准。”王静文表示。

中信建投研报指出，2022年上半年，降准降息窗口期仍在。4月初，特别是经济压力加大但疫情好转的背景下，央行可能助力推动为商业银行降成本，从而达到宽信用、稳增长的目的，并提高银行净息差为接下来的降息操作留出空间。展望未来，若有降准操作，未来经济下行压力下，降息可期。

(责编：王震、陈键)