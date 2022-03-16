人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国科研团队排出了二维异核单原子阵列

2022年03月16日09:17 | 来源：新华网
小字号

原标题：中国科研团队排出了二维异核单原子阵列

　　新华社武汉3月15日电(记者谭元斌)我国科研团队在实验中排出了二维异核单原子阵列。国际著名学术期刊《物理评论快报》近日以编辑推荐论文和物理特色论文形式发表了这一研究成果。

　　记者15日从中国科学院精密测量科学与技术创新研究院了解到，该院詹明生研究员团队通过精确调控激光的失谐和功率，并运用一种新的算法，排出了15个铷-87加15个铷-85的异核单原子阵列。这为基于异核单原子阵列的量子计算、量子模拟和超冷分子阵列的研究开辟了新途径。

　　实验中，研究团队演示了不同二维原子阵列排列的有效性，展示了棋盘型、斑马线型等多种构型原子阵列。

　　据专家介绍，此前国外科研团队利用单原子重排技术排出了同核单原子阵列。但与同核体系相比，异核原子体系在量子模拟、量子计算和量子精密测量等领域有更加广阔的应用前景。

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
3·15晚会播出 曝光直播、APP、医美等多领域乱象
　　人民网北京3月15日电 （申佳平） “公平守正 安心消费”，3月15日晚8点，2022年3·15晚会在央视财经频道现场直播，包括直播、手机APP、食品、医美等多领域乱象遭曝光。 女主播微信实为男运营掌控 专骗粉丝“大哥” 直播间里刷一个“嘉年华”礼物需要3000块钱，一个“帝王套”甚至需要18000多块钱。…
3·15洞察|人民网“人民投诉”公布2021年消费维权数据报告
　　人民网北京3月15日电 （记者李源）今日，中国消费者协会在人民网一号演播厅主办“2022年3·15国际消费者权益日”线上主题活动。活动当天，人民网“人民投诉”平台公布了2021年消费维权数据报告，并梳理分析了2021年“人民投诉”消费维权主要特点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部