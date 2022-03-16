中国科研团队排出了二维异核单原子阵列
2022年03月16日09:17 | 来源：新华网
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原标题：中国科研团队排出了二维异核单原子阵列
新华社武汉3月15日电(记者谭元斌)我国科研团队在实验中排出了二维异核单原子阵列。国际著名学术期刊《物理评论快报》近日以编辑推荐论文和物理特色论文形式发表了这一研究成果。
记者15日从中国科学院精密测量科学与技术创新研究院了解到，该院詹明生研究员团队通过精确调控激光的失谐和功率，并运用一种新的算法，排出了15个铷-87加15个铷-85的异核单原子阵列。这为基于异核单原子阵列的量子计算、量子模拟和超冷分子阵列的研究开辟了新途径。
实验中，研究团队演示了不同二维原子阵列排列的有效性，展示了棋盘型、斑马线型等多种构型原子阵列。
据专家介绍，此前国外科研团队利用单原子重排技术排出了同核单原子阵列。但与同核体系相比，异核原子体系在量子模拟、量子计算和量子精密测量等领域有更加广阔的应用前景。
(责编：赵竹青、陈键)
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