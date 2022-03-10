黄敏利委员：释放农村人口消费力 持续减税降费

【编者按】今年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。进入2022年，处于市场一线的众多企业如何在“稳字当头、稳中求进”的基调上乘势而上、奋勇前进？今年两会，来自产业前沿的代表委员纷纷围绕经济民生话题踊跃建言。即日起，人民网推出“对话企业家·建功新时代”系列。

全国政协委员、敏华控股董事长黄敏利。受访者供图

“国内生产总值增长8.1%、全国财政收入增长10.7%、粮食产量创历史新高……2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，我国给出了亮眼的‘成绩单’。”全国政协委员、敏华控股董事长黄敏利表示，2022年要完成GDP增长5.5%左右的既定目标，在稳就业的前提下，要更加注重释放五亿农村人口的消费力。

激活农村消费力

目前，全国各地正按照房地一体要求，推进宅基地及农村房屋确权登记颁证工作。确权登记完成后，颁发给农民的不动产权证书，承认和保护了农民的宅基地使用权及农房所有权。但是，农民无法对宅基地和农屋进行抵押担保，也无法向本村集体之外转让。

数据显示，全国农村共有宅基地超过1.7亿亩，地上农房价值超百万亿。黄敏利表示，在农村土地房屋确权登记完成的基础上，进一步盘活宅基地和农房，激活农村不动产权权能，使其可抵押担保、转让收益，能够增加农民财产性收入、拓宽农民融资渠道、撬动银行贷款和社会投资，打开农村这个巨大的消费市场，让五亿农村人口真正有消费力。

黄敏利建议，激活农村不动产权能，应适度放活宅基地和农房，赋予农村不动产抵押权能。此外，要灵活流转宅基地和农房，扩大农村不动产转让范围。同时，激活农村不动产权能需坚持自愿原则，保留农民回乡退路。

加强电子商务征税

电子商务产业已经成为我国国民经济的中坚力量。据国家统计局数据，2021年全年全国网上零售额130884亿元，占社会消费品零售总额的29.7%。但由于规范缺失、监管缺位等原因，电商行业长期存在严重的税务问题。

经营者入驻电商平台时无需进行纳税登记，电商平台也没有代扣代缴义务，因此电商经营者出于节约经营成本的目的都会想方设法逃避纳税。黄敏利谈到，加强电子商务征税能够实现增加国库收入，让产品交易更加公平和促进实体经济发展的目标，因此必须高度重视、认真落实。

黄敏利建议，要创设电商平台的税收代扣代缴机制，减少税务监管部门的工作量与征管难度，并设立相应的后果惩罚制度。此外，建议积极推动“金税三期”向“金税四期”升级，构建税务大数据平台并开发自主采集分析模块，寻求与电商平台后台交易数据对接，同时建立各政府机构之间的信息分享渠道，确保涉税数据的信息共享和信息核查顺利进行。

注重减税降费的可持续性

受新冠肺炎疫情影响，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济恢复基础尚不牢固，居民消费仍受制约，投资增长后劲不足，中小微企业和个体工商户困难较多。

为稳住经济基本盘，巩固壮大实体经济根基，国家在宏观层面继续实施积极的财政政策，财政支出持续呈现扩张趋势。黄敏利谈到，减税降费必须注重可持续性，应通过营造更公平的税收营商环境培育更有活力、创造力和竞争力的市场主体，反哺税收收入进一步增长，保证国库充足，为实现更为精准和可持续的积极财政政策提供有力支撑。

黄敏利建议，将实体制造业增值税率由13%整体下调至9%，将部分服务业增值税率由6%适当提高至9%，继续完善增值税留抵退税制度，在制定《增值税法》时实现增值税税率并为两档，进一步解决不同行业企业之间课税不公的问题。此外，要进一步调整、提高资本和财产收益（包括股息、利息、股权和财产的转让所得、财产租赁所得等消极所得）税负，明确新兴领域的合伙、信托税制，完善个人反避税法律制度，强化平台扣缴义务，在鼓励长期资本投入和社会公平间求取平衡，在名义税率不断降低的趋势下保证国家财力的提升。

“对话企业家·建功新时代”系列报道：

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