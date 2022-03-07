杨勋委员：人才汇聚粤港澳大湾区 协同发展助推纺织服装强国建设

【编者按】今年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。进入2022年，处于市场一线的众多企业如何在“稳字当头、稳中求进”的基调上乘势而上、奋勇前进？今年两会，来自产业前沿的代表委员纷纷围绕经济民生话题踊跃建言。即日起，人民网推出“对话企业家·建功新时代”系列。

全国政协委员、旭日集团副董事长杨勋。受访者供图

“撸起袖子，就这么干！”3月5日，全国政协委员、旭日集团副董事长杨勋做客人民网对话企业家栏目时表示，今年的政府工作报告中提到“延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，并提高减免幅度、扩大适用范围”，这充分体现了一个国家和一个政党对社会的承担，真正体现了为人民服务。

强化本土品牌软实力和时尚话语权建设

当前，中国纺织工业正在积极对标“国民经济和社会发展的支柱产业、解决民生和美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业”新定位。

一方面，行业在整个国民经济体系中的角色地位需要得到新重视，对国民经济体系其他行业的溢出效应需要得到更深层次的认同；另一方面，在全球时尚经济体系中，行业实现高质量发展，需要进一步自然、自觉、自信地面向国外市场，构建、阐释、充弥自身的文化价值主张，强化本土品牌软实力，提升时尚话语权。

“以前我们的品牌做代工比较多，现在我们需要建立属于自己的中国品牌，通过在世界上建立中国品牌的话语权，把我们的优秀文化推广到全世界。”杨勋谈到，在这方面，企业自身的能力是有限的，如果国家能在研发上、在税务上等方面给予企业相应的政策支持与配合，相信对整个纺织业来说将是强劲的发展后盾。

粤港澳协同发展助推纺织服装强国建设

香港是一个时尚中心、设计中心，是粤港澳大湾区纺织业对外发展的重要窗口。通过粤港澳大湾区协同发展，香港纺织企业可以直接在内地办厂办企业，参加展销会。此外，香港特区政府和内地服装行业协会、商会等积极推动两地协同发展，促进深度交流，深化合作，真正参与到国家当前发展大局中来，助推纺织服装强国建设。

“我们需要利用好香港这一渠道和窗口，讲好中国纺织故事，未来粤港澳大湾区的深度高质量发展也将是助推我国纺织业不断发展壮大的强大引擎。”杨勋谈到。

粤港澳大湾区发展离不开人才

粤港澳大湾区建设如何吸引人才、留住人才？“人才工作是系统性工程，也是我们促进经济发展的重点工作。”杨勋谈到，有了粤港澳大湾区，香港可以发挥优势，把科研人员的成功经验引入大湾区的发展之中，将研究成果有效落地，并与大湾区的发展进行衔接。

在“留人”举措方面，他举例，在广州南沙建立的一所试点院校，使得这些科研人员的子女可以和在香港的教育无缝衔接。“这样也可以使得更多香港年轻人更主动到内地来，更加切实、全面了解我们的国家。”

杨勋表示，香港特区政府鼓励香港青年来内地就业、学习，并给予相应丰厚的补助。同时也鼓励在内地发展的香港青年能回港作交流，将当前国家的发展面貌和最切身的体会带回给他们。

“对话企业家·建功新时代”系列报道：

陈保华代表：让数字经济高质量发展有法可依

刘永好委员：民企要主动投身乡村振兴 做大农业“蛋糕”

陈虹代表：自主创新驱动汽车产业高质量发展

李书福代表：加大电动汽车换电体系建设

蔡金钗委员：推进创新发展 打造具有中国特色的营养健康食品产业