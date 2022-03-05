李书福代表：加大电动汽车换电体系建设

【编者按】今年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。进入2022年，处于市场一线的众多企业如何在“稳字当头、稳中求进”的基调上乘势而上、奋勇前进？今年两会，来自产业前沿的代表委员纷纷围绕经济民生话题踊跃建言。即日起，人民网推出“对话企业家·建功新时代”系列。

全国人大代表、吉利控股集团董事长李书福。受访者供图

近年来，我国新能源汽车产业发展势头强劲。相关统计数据显示，截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，与上年相比增长59.25%。其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。

“汽车产业未来发展的核心是电动化和智能化，需要推动人机交互、自动驾驶以及能源科技等方面加快发展。”近日，全国人大代表、吉利控股集团董事长李书福对人民网表示。

加快明确换电站建设 推动换电模式标准化

“与传统的充电桩补电模式相比，车电分离的换电模式具备高效补能和降成本两大优势。”李书福介绍，在高效补能方面，乘用车换电仅需1-5分钟左右，与传统充电桩相比具有绝对优势；在成本方面，电动车初始购车成本中，动力电池占比40%左右，“车电一体”的充电模式使整车成本被大幅抬高，车电分离模式下，电动车购置价最高可下降一半。

据悉，在新能源汽车补能方面，充电和换电正在成为主要模式之一。数据显示，2021年，全国充电桩保有量为261.7万台，同比增长55.7%，然而全国换电站数量仅为1192座，换电站远远慢于充电桩的布局速度。

李书福建议，加快明确换电站建设、土地审批等相关规定，优化土地资源配置；优化换电项目高压新装（增容）审批流程，放开一址多户，加快建设周期。

同时，进一步完善相关政策法规，建立换电车型专属的公告认证体系。在车电分离的情况下，车与电池分开认证。进一步完善溯源系统，针对车电分离模式开展适应性（如车电分离保险）优化。

“因动力电池产品无法做到统一，导致换电模式难以形成规模效应。需加速推动换电模式标准化、通用化。”李书福建议，推动换电接口软硬件协议的标准化，预设2-3种技术先进的接口形式，制定推荐性标准；对换电站的机构、形式、兼容性进行规范化约束；推进换电电池包的标准制定，使换电电池包能够在不同车企、不同换电站、不同用户之间可互通互换。

推广应用甲醇汽车 助力交通领域碳中和

“我国甲醇汽车的发展已经有四十余年的历史。”李书福介绍，甲醇作为低碳、含氧燃料，具有燃烧高效、排放清洁、可再生绿色属性等特点，且常温常压下为液态，储、运、用较其他新能源和清洁能源更安全便捷。同时，甲醇生产来源广泛、经济体量巨大、全产业链可持续发展。

李书福指出，在建立清洁低碳安全高效的能源体系方面，甲醇将发挥极其重要的作用。推广应用甲醇汽车是实现交通领域健康可持续发展的一条最为现实有效的路径。

一是因为发展甲醇汽车可促进绿色甲醇发展，带动绿色甲醇规模化，完全立足国情实际，符合我国“碳达峰”“碳中和”有序稳妥推进的宗旨；二是发展甲醇汽车可保障我国能源安全，尤其是交通领域液体能源安全；三是发展甲醇汽车可延续我国内燃机这一主导动力的生命力。

“目前，在水路运输领域，国内外均全面启动了甲醇船舶的开发工作，引领航运业提前实现碳中和。我国甲醇燃料船舶相关法规、指南、设计、建造和检验技术标准已经建立，甲醇绿色智能船舶、船用甲醇发动机研制得到国家重大专项支持，相关船厂已启动甲醇燃料船舶的建造工作。”李书福说。

李书福建议，在我国全面推广应用甲醇汽车，将甲醇汽车纳入新能源汽车发展体系和管理范畴，给予甲醇汽车与新能源汽车同样的政策支持，可带动更多企业投入甲醇汽车的研发，加快实现交通领域碳中和。

“对话企业家·建功新时代”系列报道：

刘永好委员：民企要主动投身乡村振兴 做大农业“蛋糕”

陈虹代表：自主创新驱动汽车产业高质量发展

蔡金钗委员：推进创新发展 打造具有中国特色的营养健康食品产业

冷友斌代表：激发黑土地保护责任意识 创新探索生态循环新模式

陈保华代表：让数字经济高质量发展有法可依