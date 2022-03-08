尹同跃代表：加强顶层设计 优化新能源车充电设施建设

【编者按】今年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。进入2022年，处于市场一线的众多企业如何在“稳字当头、稳中求进”的基调上乘势而上、奋勇前进？今年两会，来自产业前沿的代表委员纷纷围绕经济民生话题踊跃建言。即日起，人民网推出“对话企业家·建功新时代”系列。

全国人大代表、奇瑞控股集团党委书记、董事长尹同跃。受访者供图

“我国新能源汽车产业发展已经进入了规模化快速发展的新阶段，预计今年仍将保持高速增长的态势。”近日，全国人大代表、奇瑞控股集团党委书记、董事长尹同跃做客人民网对话企业家栏目时表示，得益于我国经济的强韧性，长期向好的基本面不会改变，且行业芯片短缺的情况也在逐步缓解，汽车生产可以进一步满足汽车需求，加上新能源汽车市场规模的扩大以及海外市场的复苏等，预计今年2022年汽车市场将持续向好。

据统计，截至2021年底，全国充电设施规模达到261.7万台，换电站1298座，服务近800万辆新能源汽车，为我国新能源汽车产业发展提供了有力支撑。

“充电基础设施是电动汽车用户出行的重要保障，但围绕充电基础设施也存在诸多问题，比如部分存量小区固定车位建桩改造难、城市公共充电场站冷热不均、充电平台数量多且启停及多渠道支付尚未全面覆盖、部分充电桩运维不及时、节假日高速公路充电难、市场上慢充桩和快充桩不能通用等问题都存在。”尹同跃说。

尹同跃建议，应加强顶层设计，推动解决充电基础设施建设、运维中存在的问题，助力电动汽车行业高质量发展；相关部门应研究完善新能源汽车和储放绿色电力转换、交易和调度机制；同时应探索单位和园区内部充电设施开展“光储充放”一体化试点应用。

在谈到车企如何破解芯片卡脖子问题时，尹同跃建议，应明确发展目标，加大芯片产业链建设、重点扶持及知识产权保护力度；成立芯片创新发展平台，从标准、规范、人才、技术层面给予芯片行业、零部件行业与整车以支持；强化产业生态融合，在产业链生态上给予政策鼓励以及资金支持，推动芯片生态与部件生态、整车生态融合发展。

“汽车行业推动新能源汽车替代燃油车将有效改善汽车使用环节碳排放，相比传统燃油乘用车，现有新能源乘用车每年在使用阶段减少碳排放1500万吨左右。”尹同跃介绍，“目前，汽车行业因制造环节碳排放较少，未纳入碳排放管理重点行业，但是如果能考虑新能源汽车在使用阶段对碳排放量减少的有效性，应该利用碳交易手段积极鼓励行业车厂转型新能源车生产。”

尹同跃建议，一是将重点行业纳入碳排放管理的重点对象，通过碳交易安排的市场化手段，使企业履行碳排放的义务；二是扩大碳交易行业范围，将汽车行业包括在内，让汽车企业参与CCER进入碳市场进行交易，推动汽车企业转型新能源汽车生产；三是鼓励跨行业企业通过碳市场交易推进国家“双碳”目标实现，汽车行业将受惠跨行业碳交易得到转型新能源汽车生产的经济效益。

“对话企业家·建功新时代”系列报道：

陈保华代表：让数字经济高质量发展有法可依

刘永好委员：民企要主动投身乡村振兴 做大农业“蛋糕”

陈虹代表：自主创新驱动汽车产业高质量发展

李书福代表：加大电动汽车换电体系建设

蔡金钗委员：推进创新发展 打造具有中国特色的营养健康食品产业

杨勋委员：人才汇聚粤港澳大湾区 协同发展助推纺织服装强国建设

方运舟代表：统筹建设智能汽车操作系统生态

胡成中代表：以电气化发展为抓手 系统推动绿色低碳发展