方运舟代表：统筹建设智能汽车操作系统生态

【编者按】今年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。进入2022年，处于市场一线的众多企业如何在“稳字当头、稳中求进”的基调上乘势而上、奋勇前进？今年两会，来自产业前沿的代表委员纷纷围绕经济民生话题踊跃建言。即日起，人民网推出“对话企业家·建功新时代”系列。

全国人大代表，哪吒汽车创始人兼董事长方运舟。受访者供图

近年来，我国已基本建成了新能源和智能网联汽车的政策法规、技术标准、产品安全的体系框架，同时企业也建立了较为完善的智能汽车自主研发体系、生产配套体系和部分核心智能化技术研发体系。

全国人大代表、哪吒汽车创始人兼董事长方运舟日前做客人民网对话企业家栏目时表示，汽车操作系统平台作为重构智能网联汽车产业链和技术链的基础，一直是中国汽车智能化过程中必须掌握的关键技术。

智能网联汽车产业链将面临巨大挑战

“我国在智能网联汽车的技术发展、产业形态，行业格局方面已初具规模。但在市场快速发展及消费者巨大需求下，现有产业链将会面临巨大挑战。”方运舟说。

方运舟认为，安全是智能汽车发展的核心与基础。智能汽车的安全有三个最基础的方面，一是智能汽车在行驶过程中的安全；二是智能汽车承载的用户、交通等交互信息安全；三是操作系统中APP等软件安全。

方运舟谈到，人工智能、大数据等新技术加速发展，对中国智能汽车产业发展提出新挑战，主要包括车用操作系统、车用高性能芯片及汽车智能安全三大挑战。尤其是汽车操作系统，已经成为中国智能汽车发展过程中的"卡脖子"技术。

“随着产业发展进一步向战略纵深处迈进，核心技术的缺失已经对产业进一步发展造成实质性阻碍。”在方运舟看来，智能汽车立即着手以中国智能汽车操作系统为核心的生态建设已经十分迫切。

智能汽车发展需产业链各方合力突破

方运舟介绍，智能汽车操作系统不是单一技术点的简单突破，而是需要国家和产业底层逻辑和上层架构相结合，需要一个基于汽车底层操作系统的架构生态，需要建立一个应用生态、价值链生态、工具链和标准的生态体系，需要产业链各方凝心聚力，以合力打造生态的方式来寻求突破。

针对中国智能汽车操作系统生态建设的落地，方运舟提出四点建议，一是加快制定符合中国场景定义的软件操作系统相关标准，建立行业发展准则，在国际相关标准兼容的基础上，制定出符合中国智能汽车发展特点和趋势的操作系统标准和规范。二是加强操作系统内核等关键技术攻坚，提高自主研发能力，研发出具有国际竞争力的操作系统，为技术和产品的创新提供技术保障。三是把操作系统纳入国家级项目，引导行业和高校进行产学研重点技术难关攻克。四是打造操作系统生态圈，培养操作系统软件的相关人才，相关企业共同推进操作系统研发和应用，共同推进操作系统软件人才培养的关键问题。

同时，他希望可以集中力量建设我国自主的操作系统，如组织行业内科学研究院、软硬件厂家等共同进行研究开发，形成一种协调机制，相互分工协作，统一标准及接口。

他表示，我国新能源车产业在安全、智能座舱、智能驾驶等技术方面虽然取得了突飞猛进的发展，但后续智能汽车的发展仍有三个方面需要跨越和突破，一是汽车芯片；二是软件开发；三是基础工艺和基础材料。

方运舟建议，政策方面仍应继续支持新能源汽车的发展，同时企业和国家层面均应加大研发投入，实现在芯片、电池原材料、新型电池、电机等新型技术上攻关。在补贴方面，可对于个人开展购车个人补贴，或个人所得税抵扣等，这将对新能源汽车的推广以及在社会中的应用起到支持作用。

“对话企业家·建功新时代”系列报道：

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