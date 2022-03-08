朱华荣代表：智能网联汽车发展应关注数据安全与隐私保护

【编者按】今年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。进入2022年，处于市场一线的众多企业如何在“稳字当头、稳中求进”的基调上乘势而上、奋勇前进？今年两会，来自产业前沿的代表委员纷纷围绕经济民生话题踊跃建言。即日起，人民网推出“对话企业家·建功新时代”系列。

全国人大代表、长安汽车党委书记、董事长朱华荣。受访者供图

智能网联汽车蓬勃发展，但数据安全和用户隐私如何保护？近日，全国人大代表、长安汽车党委书记、董事长朱华荣做客人民网对话企业家栏目时表示，需要有效整合政府、企业、市场、技术等资源，加速产业生态建设，发展与安全缺一不可。

当前，汽车的智能化、网联化的融合发展正在加速，智能网联汽车已不再只是交通运载工具，也是大型智能终端、计算中心，还是中国汽车行业实现弯道超车的良机，更是支撑构建智能交通和智慧城市的关键节点。在国家各部委的大力支持下，智能网联汽车产业发展成果显著。

在朱华荣看来，当前智能网联汽车行业仍存在问题，如汽车数据安全与隐私保护的具体条款缺失，不利于智能网联汽车的健康发展；网联融合应用不充分，多数靠单一行业单打独斗，数据未有效融合；在系统数据方面，缺乏统一标准的数据中枢，人、车、路、场（停车场）、信号系统整合不够，存在数据壁垒，孤岛效应；智能网联汽车法规还需进一步研讨完善，包括智能网联汽车产品安全责任认定、交通事故责任认定、自动驾驶责任主体认定等都不利于智能网联汽车的健康发展。

对此，朱华荣建议，完善法律法规体系，在安全可控的范围内，包容新兴产业发展；政府引导、法规保障、标准统一，加速行业合作，打破数据壁垒；合理制定汽车数据安全与隐私保护要求，建立可信汽车数据流通渠道，在满足数据安全要求的同时，进一步促进智能网联汽车发展。

朱华荣还提出了《关于使用车辆电子合格证取代纸质合格证，提升国家信息化管理能力的建议》，他建议以电子合格证取代纸质车辆合格证，通过信息技术实现系统管理；并通过打通产业链信息管理系统，实现“消费者、整车企业、经销商、融资机构、车管所”之间作业流程线上化流转，进而提升国家信息化管理能力、提升市场管理效率、提升消费者满意度、降低产业成本。

“近年来，随着纸质车辆合格证防伪要求逐步提高，合格证的制作成本也在不断增加，整车企业每年需要为纸质整车合格证支付1亿元以上的费用。同时，使用电子合格证取代纸质合格证将有利于绿色低碳发展，2022年预计中国市场批售2700万左右（含商用），合格证电子化后预计可减少碳排放量70吨。”朱华荣说。

“对话企业家·建功新时代”系列报道：

陈保华代表：让数字经济高质量发展有法可依

刘永好委员：民企要主动投身乡村振兴 做大农业“蛋糕”

陈虹代表：自主创新驱动汽车产业高质量发展

李书福代表：加大电动汽车换电体系建设

蔡金钗委员：推进创新发展 打造具有中国特色的营养健康食品产业

杨勋委员：人才汇聚粤港澳大湾区 协同发展助推纺织服装强国建设

方运舟代表：统筹建设智能汽车操作系统生态

胡成中代表：以电气化发展为抓手 系统推动绿色低碳发展