胡成中代表：以电气化发展为抓手 系统推动绿色低碳发展

【编者按】今年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。进入2022年，处于市场一线的众多企业如何在“稳字当头、稳中求进”的基调上乘势而上、奋勇前进？今年两会，来自产业前沿的代表委员纷纷围绕经济民生话题踊跃建言。即日起，人民网推出“对话企业家·建功新时代”系列。

全国人大代表、全国工商联常委、浙江省工商联副主席、德力西集团董事局主席胡成中。受访者供图

绿色是大自然的底色，更是美好生活的基础。今年，在全国两会期间，全国人大代表、全国工商联常委、浙江省工商联副主席、德力西集团董事局主席胡成中分别就“保障双碳目标实现”“提升动力电池综合利用价值”等带来了相关议案建议。

“碳达峰、碳中和是一项对国家发展、企业经营、人民生活具有重大深远影响的工作。”近日，胡成中在做客人民网《对话企业家》栏目时表示，这是一场系统性变革，也是对国家治理能力和治理体系的一次考验。

完善制度保障

稳妥推进“双碳”工作

胡成中建议，为避免出现“一刀切、运动式”降碳带来的社会不稳定、系统性风险以及清洁能源项目的无序发展，“双碳”改革须在具有强制性、规范性、可操作性的法律制度的指引下稳妥推进。

胡成中表示，目前应对气候变化专门立法和环境法典化都处在研究论证阶段，成果尚未成熟，而减碳工作已经开展，制度构建迫在眉睫。建议从《环境保护法》的修改入手，使碳排放与治理有法可依，未来在《宪法》与《环境保护法》框架下，再制定单项法律和配套办法逐步完善。

明确新能源汽车电池生产者责任

提升废旧电池综合利用价值

“双碳”目标的关键在于减少碳排放，对资源的回收再利用是降低环境污染、提升资源利用、减少碳排放的重要途径之一。

今年，在新能源汽车动力电池综合利用方面，胡成中建议强化新能源汽车产业链动力电池生产者延伸责任。

据介绍，2020年我国动力电池累计退役总量已达20万吨，预计到2025年将达到近80万吨。然而，我国动力电池回收行业还存在正规回收渠道不通畅、经济效益差、政策标准不完善等问题。如不科学回收、利用，会带来严重的环保问题及稀缺资源浪费，进而造成电池原材料涨价，影响产业健康发展。

2018年，工信部、科技部、环保部等七部委联合公布了首批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的企业名单。然而，胡成中在调研中发现，由于“白名单”不具备强制性和排他性，也没有明确的定价机制，致使在消防、环保、税务等方面，合规成本更低、出价更高的非正规渠道成为实际市场的主力军。而非正规渠道企业受技术能力局限，多采用直接拆解回收方式，在环保、安全等方面有较大漏洞，无法真正实现动力电池回收的初衷。

对此，胡成中建议，要进一步推动新能源汽车动力电池领域生产者延伸责任的配套政策、标准的细化及落地，特别注重将动力电池生产商、新能源汽车制造商、4S店、电池回收厂商纳入同一价值链进行考量，明确上述参与者在电池研发设计、整车工艺及电池装机、售后服务及消费者教育、回收上下游等方面的主体责任，形成动力电池全命周期价值链的闭环。

推动电气化发展

助力实现“双碳”目标

“双碳工作是一场系统性变革，不是一个两个行业能独力扛起来的。新能源相关行业当然是‘先锋’，其他很多行业的配套支持也是必不可少的。”谈及电气行业的发力点，胡成中认为，推动社会的新一轮电气化是行业助力“双碳”目标的主要抓手。

“国家电网曾经做过一个测算，我国的电气化率每提升1个百分点,就可以减少终端能源消费约5千万吨标准煤，带动能源消费强度降低4%左右。”胡成中表示，对应碳达峰、碳中和的目标，2030年我国电能消费占比要达到37%，2060年要达到70%。

“所以，我们的主要任务，就是不断创新绿色化、小型化、智能化的优质电气产品，为中国提升电气化水平，特别是配电端和用电端，提供安全保障和有力支撑。并推进各项节能技改，减少生产过程中的能源消耗。” 胡成中表示。

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