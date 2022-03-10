绿色发展跑出“加速度” 建设人与自然和谐共生的美丽中国

编者按：2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。回望过去一年，我国实现第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程，沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。在2022年全国两会之际，人民网《两会“财经眼”》聚焦全国两会期间的热点话题及政府工作报告中的重点内容，从经济目标、减税降费、绿色发展、乡村振兴、数字经济等角度，集中采访了一批代表委员、权威专家、行业领军者，为推动经济高质量发展献计献策。

今年的政府工作报告提出，要持续改善生态环境，推动绿色低碳发展，加强污染治理和生态保护修复，处理好发展和减排关系，促进人与自然和谐共生。

多位代表委员、产学研届代表在接受人民网记者采访时表示，要加强生态环境综合治理，加快形成绿色生产生活方式，让绿色低碳发展跑出“加速度”，让我们生活的家园更美丽。

守护绿水青山 深入打好污染防治攻坚战

环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。

为深入打好污染防治攻坚战，2021年11月，《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》发布，一场关乎亿万人民福祉的绿色变革，踏上新征程。

过去一年，全国地级及以上城市空气质量优良天数比率为87.5%，同比上升0.5个百分点；细颗粒物（PM2.5）浓度为30微克/立方米，同比下降9.1%；地表水Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例为84.9%，同比上升1.5个百分点；单位国内生产总值二氧化碳排放降低指标预计达到“十四五”序时进度要求……来自生态环境部的数据显示，2021年国民经济和社会发展计划确定的生态环境领域8项约束性指标顺利完成，深入打好污染防治攻坚战，“十四五”生态环境保护实现良好开局。

2022年政府工作报告指出，要深入打好污染防治攻坚战。强化大气多污染物协同控制和区域协同治理，加大重要河湖、海湾污染整治力度，持续推进土壤污染防治。

全国人大代表、中国工程院院士、生态环境部环境规划院院长王金南表示，深入打好污染防治攻坚战，意味着污染防治攻坚战触及的矛盾和问题层次更深、领域更广，对生态环境质量改善的要求也更高，必须进一步优化攻坚路径，拓宽攻坚领域，强化攻坚举措。

“深入打好污染防治攻坚战，要坚持‘稳中求进’工作总基调，更好地将生态环境保护融入经济社会发展大局中统筹考虑。”全国政协委员、广东省生态环境厅厅长鲁修禄谈到，环境指标和管理上要“稳”，环境质量和经济服务上要“进”，要在“稳中求进”中协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。

随着我国经济社会的快速发展和人民生活水平的提高，近年来，生活垃圾数量迅速增长。“加强固体废物和新污染物治理，推行垃圾分类和减量化、资源化。完善节能节水、废旧物资循环利用等环保产业支持政策。”写了入了政府工作报告。

“‘十四五’期间，我们将坚决扛起主体平台责任，深度参与‘长江大保护’，在服务京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略中积极作为。”全国政协委员、中国节能环保集团有限公司董事长宋鑫表示，要推广“两园一链”固废综合治理新模式，探索综合能源供应新方案，持续提升环境综合治理服务能力。

“听完政府工作报告，我为国家在生态文明建设方面所取得的成就深感欣喜。”中国水环境集团董事长侯锋表示，近年来，通过“分布式下沉再生水生态系统”为核心的技术体系和治理模式，集团积极助力打好碧水保卫战。在新时代，更要深入开展污染防治攻坚战，只有这样，绿水青山才能守得住、守得久。

推动绿色发展 有序推进碳达峰碳中和

政府工作报告指出，要有序推进碳达峰碳中和工作。今年发展主要预期目标提出，能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核,并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。

对此，王金南代表认为，这释放了明显的政策信号，将鼓励各地更多发展可再生能源，推动能源结构向绿色低碳方向转型，有利于促进建立更科学合理的能耗考核体系。

“在‘双碳’目标明确后，各行各业都在制定践行举措的路线图，目前主要体现在两个方面。”剑维软件大中华区总经理万世平认为，一方面是制定减碳时间表，把现有的碳排放指标定下来，达成未来可细化的阶段性目标；另一方面是鼓励清洁能源发展，目前在核电、水电、风电等领域仍有较大的提升空间。

“加快推进绿色低碳发展，已经成为我国经济转型发展的主要方向之一。”全国政协常委、正泰集团董事长南存辉谈到，随着“双碳”目标加速落地，新型电力系统建设将带来广阔蓝海，而“能源供给清洁化替代”和“能源消费电气化替代”，将成为“双碳”目标落地的抓手。

被纳入政府工作报告2022年工作任务的，还有落实碳达峰行动方案，要推进能源低碳转型。”能链创始人、CEO戴震表示，推动能源革命，推进能源低碳转型，有序减量替代，作为能源产业物联网企业，深感使命责任重大。要紧跟国家产业政策，助力综合能源服务转型，推动数字化技术助力交通能源实现碳中和。

中国质量认证中心党委书记、主任谢肇煦则表示，要调整能源结构,构建以新能源为主体的新型电力系统，这对促进生态文明建设具有重要意义。他指出，推进能源绿色低碳转型也是加快构建现代能源体系，实现“双碳”目标、建设美丽中国的重要举措。在此过程中，要持续推进标准、检验、检测、认证等高技术服务业与清洁低碳能源产业深度融合，并建立绿色能源消费认证机制，推动社会各方采信认证结果。

“双碳”目标的实现，需要全国一盘棋，统筹规划，稳步推动我国用能效率提升、资源循环再利用与绿色消费升级。对此，360数科CEO吴海生表示，从碳中和与产业转型的发展趋势来看，金融科技企业也应加大力度向产业低碳转型供血。例如，加大对新能源车辆购买的消费金融扶持力度，针对性开展绿色通道、低碳补贴等举措，帮助金融机构发放新能源绿色贷款。

安永中国主席、大中华区首席执行官陈凯谈到，有序推进碳达峰碳中和需要加快产业转型，提升经济竞争力，把握可持续发展的历史机遇。除积极推进绿色低碳技术的研发和推广，还需加快电价、用能权和碳交易等市场改革，从资金、技术、市场等多方面，推动高能耗领域节能减排，推进能源转型和绿色低碳发展。

加快形成绿色生产生活方式，离不开绿色生产和绿色消费。浓缩化是洗涤行业绿色低碳发展的重要措施之一。“目前，我国浓缩洗涤产品消费比例不足4%。”全国人大代表、联泓新材料科技股份有限公司董事长郑月明建议，应出台相关政策，支持洗涤产品浓缩化发展，健全绿色认证和标识体系，支持企业加大研发力度。开展浓缩洗涤产品的科普宣传，引导绿色消费。

“要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局”，全国人大代表、生态环境部党组书记孙金龙表示，“十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。

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