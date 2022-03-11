人民网北京3月11日电 （记者乔雪峰）记者从杭州市人民政府新闻办公室获悉，3月10日0-10时，杭州新增两例新冠肺炎确诊病例，其中一例在顺丰速运余杭中转场工作。截至目前，相关后续处置工作正在有序地进行。

最新消息显示，顺丰方面回应称，顺丰速运余杭中转场已完成全面消杀，相关工作人员均已隔离，并建议有从余杭区中转场收到包裹的市民进行核酸检测。

在疫情防控常态化的当下，快递安全问题再次为公众所关注。记者了解到，疫情发生以来，国家邮政局多次出台文件和政策，要求各级邮政管理部门、各邮政快递企业统筹做好寄递安全服务工作，严格落实责任，坚决维护邮政快递业安全稳定运行和寄递渠道安全畅通。坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，严防违规收寄禁寄物品。

京东物流相关负责人告诉记者，自疫情发生以来，为保障寄递安全，京东物流建立了一整套涵盖仓储、分拣、运输、配送全供应链物流环节的防疫机制及措施，同时积极配合多地防控政策要求，常态化做实做细做好疫情防控工作。

在京东物流的仓储、分拣园区内，执行严格的消杀措施，库区内每天早中晚进行多次全方位的消杀，所有进出车辆都有专人查验两码(健康码、出行码)和一报告(核酸检测报告)，进出的所有车辆和货品都要经过严格消杀，确保防疫工作落实。

韵达速递相关负责人告诉记者，公司为每日到岗员工测量体温，记录员工身体健康状况，并要求所有员工在工作期间和上下班途中做好全方位的防护，既保护了自己，也是对客户负责。

“在所有场地区域进行无死角消杀、定时通风，要覆盖办公场地、操作场地、宿舍、餐厅、茶水间、卫生间、员工休息室、运输车辆等。”该负责人表示。

同时，多地也有针对性的出台了相关政策。比如，今年2月，深圳出台《境外输入物品疫情防控工作指引》，对市内所有境外输入物品的防控都提出了基本要求，涵盖进口物品、深港跨境运输物品、国际邮件、个人随身携带入境物品、冷链食品水果等，而且针对各专项都有细化的防控方案。

记者梳理了多地出台的工作指引以及权威机构发布的工作建议，综合整理出普通民众在收寄快递时的注意事项，以及快递从业人员应加强的健康防护措施：

小贴士一：普通民众该如何做好预防？

1.减少接触交流。公众在收取快递时，优先选择无接触的方式，有条件的可以请快递员将物品放在快递柜。如果需要当面签收的，要注意保持一米以上的安全距离，尽量减少与快递员接触交流。

2.做好个人防护。出门前佩戴好口罩和手套，取快递时避免拥挤，保持一米线有序排队，减少与他人交谈，避免身体直接接触。

3.做好消毒工作。在取(拆)快递包裹时，可用含氯消毒剂或医用酒精对外包装进行消毒。拆件时尽量在户外进行，外包装不要拿回家中，要按照生活垃圾分类处理。

4.及时做好手消毒。处理完包裹后，要及时摘下手套，注意手部清洁，避免用不清洁的手触碰口、眼和鼻。

小贴士二：快递从业人员该如何做好健康防护？

1.做好岗前防护准备。快递从业人员要及时了解所负责收发快递区域的疫情风险等级。上岗前检查工作服、口罩、手套和手消毒剂等个人防护用品的数量和质量。

2.做好个人防护。在处理和运送快递包裹过程中，快递员需全程规范佩戴好口罩和手套，注意保持包裹的清洁，尤其要避免包裹在处理和运输过程中被人员呼吸道分泌物污染表面。在收发快递过程中，尽量减少直接用手接触楼梯扶手、电梯按钮、门把手等公共设备和设施;如乘坐厢式电梯，要佩戴口罩、手套。

3.做好自我健康监测。快递从业人员一旦出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等疑似症状时，须主动报告单位并及时就医。尽量避免乘坐公共交通工具，前往医院的路上和在医院内应当全程佩戴口罩。

(责编：王震、吕骞)