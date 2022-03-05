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“海南一号”卫星拍摄图像首曝光：海面船舶清晰可见

2022年03月05日09:18 | 来源：中国新闻网
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原标题：“海南一号”卫星拍摄图像首曝光：海面船舶清晰可见

“海南一号”卫星拍摄图像首曝光：海面船舶清晰可见

　　海上舰船目标。　中科院空天信息研究院海南研究院供图

　　中新网三亚3月4日电 (记者 王晓斌)3月4日，中国科学院空天信息研究院海南研究院(下称“空天院海南研究院”)首度发布“海南一号”四颗光学卫星拍摄的图像，其中有图像覆盖20万平方公里，海面上大小船舶清晰可见。卫星将陆续投入业务化运行。

　　“海南一号”卫星项目副总设计师王雷介绍卫星数据详情。　王晓斌 摄

　　“海南一号”卫星包含海南一号01星、02星，文昌一号01星、02星，是集对地遥感和船舶AIS(船舶自动识别系统)采集为一体的微小卫星，主要针对海南及环省海域进行遥感成像，2月27日在文昌航天发射场搭载长征八号运载火箭升空。一周以来，三亚的遥感卫星地面站陆续接收到四星数据。

　　厦门方特乐园一带。　中科院空天信息研究院海南研究院供图

　　“这个是海南管辖海域的数据，它的幅宽是东西向110公里，南北向约1900公里，一景图像就覆盖了20多万平方公里的区域，相当于一景数据就覆盖了大概1/10的海南海域”“海南一号”卫星项目副总设计师王雷介绍，海南一号01星携带全色双线阵宽幅相机，呈现黑白影像，“因为黑白的影像，对海上船只的识别更有效”。

　　美国洛杉矶国际机场。　中科院空天信息研究院海南研究院供图

　　另据记者了解，海南海域面积广阔，海上目标的特点是存在大量无用的海水背景数据，占用传输带宽。“海南一号”采用星上智能处理，实时进行船只检测下传，减小数据传输压力。依托卫星平台的高精度姿控，“海南一号”还可实现对港口或重点关注区域的4K高清视频成像。

　　美国洛杉矶一带。　中科院空天信息研究院海南研究院供图

　　“卫星数据质量良好，达到了各项设计指标。”“海南一号”卫星项目总指挥、总设计师、空天院海南研究院执行院长杨天梁说，相关数据将向海南全省高等院校免费开放使用，以推动海南空天信息专业人才培养，培育卫星大数据产业。

　　作为海南卫星星座的首期卫星，“海南一号”四颗光学卫星的顺利运行，意味着海南“专属”的卫星星座组建进入新阶段。海南卫星星座规划十颗卫星，由“海南一号”四颗光学卫星、“文昌一号”两颗光学卫星、“三亚一号”两颗高光谱卫星和“三沙一号”两颗SAR(合成孔径雷达)系列卫星组成。

(责编：乔业琼、陈键)

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