原标题：科技部：“科技冬奥”200多项成果应用北京冬奥会

中国科学技术部(科技部)部长王志刚25日透露，“科技冬奥”课题研究形成了200多项成果，包括近零排放、绿色出行、5G共享、5G+8K电视转播、智慧观赛、运动科技等，在刚刚结束的北京冬奥会上得到应用。

国务院新闻办公室当天在北京举行科技创新有关进展新闻发布会，王志刚回答媒体“科技冬奥”相关提问时作上述表示。他说，科技是北京冬奥会成功举办一个重要支撑因素，也是北京冬奥会各项活动中的一个亮点。

王志刚指出，在北京冬奥申办成功以后，科技部就牵头与相关部门一道组织“科技冬奥”相关项目的研发，包括开闭幕式中很多科技元素、比赛中的一些器具、运动训练中的模拟比赛场景，以及在转播、新能源、交通、运动员生活场地中的机器人等诸多方面。

“科技冬奥”从科技的维度把整个冬奥活动作为需求，把冬奥涉及的环境作为场景，用需求牵引、用场景驱动，在科学、技术、工程、应用等方面寻找课题开展研究，全国范围内有500多家单位超过万名科研人员参与，围绕数学、物理、化学、材料、生物、机械、气象、运动医学，包括一些科研平台、科研手段、建模、仿真等方面，研究形成了200多项成果。

王志刚表示，对以后的冰雪运动来讲，“科技冬奥”都有很长远的价值和意义。北京冬奥会虽然结束了，但“科技冬奥”取得的这些理论、方法、范式、模型等科技成果，包括在基础研究、技术创新、应用驱动等方面的一些成果，都会长期存在，不仅对中国的冰雪运动有用，而且对国际奥林匹克运动都是贡献。同时，“科技冬奥”成果对其他领域的应用，比如能源、交通、环境等方面，也都会有一些新的贡献。(记者 孙自法)

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