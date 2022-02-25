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国铁集团：2022年春运客货运量实现双增长 冬奥列车开行1205列 

2022年02月25日20:32 | 来源：人民网
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人民网北京2月25日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，2月25日，为期40天的2022年铁路春运圆满结束，顺利实现“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好”的春运目标，全国铁路共发送旅客2.53亿人次、同比增长16%，国家铁路发送货物4.2亿吨、同比增长1.4%，开行冬奥列车1205列，全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数达到22天。

今年春运，铁路部门根据客票预售大数据和客流需求研判情况，精准安排运力，实施“一日一图”。密切关注各地疫情防控形势变化，建立运力动态调整机制。充分发挥中老铁路、拉林铁路、赣深高铁等新线作用，方便沿线群众出行。适应疫情防控条件下旅客出行规律，延长网上售票改签服务时间，上线临时电子身份证明等服务新举措，采取“务工专列”等运输组织模式，严格落实各项站车防控措施，确保了广大旅客平安健康有序出行。春运期间，全路日均开行旅客列车8498列，推出多项便民服务新举措，充分满足了保障旅客出行和疫情防控的双重需要。

同时，优质高效完成了冬奥运输服务保障任务。根据冬奥组委要求，科学制定了冬奥列车开行方案，提供充足的运力支撑，实施闭环管理的运输组织和疫情防控策略，推出“雪之梦”特色优质乘务服务。1月21日冬奥运输启动以来，至春运结束2月25日，共开行冬奥列车1205列，其中开闭幕式专列9列。

在电煤等重点物资运输保障方面，中欧班列、西部陆海新通道班列开行持续增长。春运期间，国铁集团加强电煤保供运输组织，针对服务冬奥会的冀北地区23家电厂给予重点保供，实现全国363家铁路直供电厂存煤可耗天数18天以下的动态清零，平均可耗天数达到22天以上；加强节日物资和防疫物资运输，粮食、农副、食品、鲜活、医药装车同比增长11.4%；加强中欧班列和西部陆海新通道班列组织，中欧班列开行列数同比增长6%，西部陆海新通道班列发送货物同比增长40%，保障了国际产业链供应链稳定。

(责编：王连香、吕骞)

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