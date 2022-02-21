人民网记者 王仁宏

赛场内，北京2022年冬奥会精彩纷呈；赛场外，冰雪运动热情高涨，冰雪消费火热升温，冰雪产业在低碳技术、数字科技的驱动下正蓬勃发展。乘着冬奥会的东风，人民网推出“冬奥经济溢出效应”系列报道，从多角度阐释“冰天雪地也是金山银山”，展现冬奥+、冰雪+的强大经济溢出效应。

2月20日，第二十四届冬季奥林匹克运动会在国家体育场正式闭幕。21时35分，在《雪花》的歌声中，主火炬“大雪花”在缓缓降落中与升起的奥运五环交相辉印，燃烧了16天的奥运之火渐渐熄灭。

回想16天前，在北京冬奥会开幕式上，点火仪式曾以一种独特的方式呈现——象征着91个参赛代表团团结、汇聚的雪花台散发出耀眼光芒。“飞扬”火炬嵌入雪花台，奥林匹克之火以“微火”的形式在国家体育场燃烧，照亮整个鸟巢。一簇小小的火苗，成为奥林匹克发展历史上的又一个经典瞬间。

冬奥会火炬点燃的创意设计，进一步印证了中国践行减排降碳的坚定决心。在这场盛会背后，亦透出了蕴藏在一项项绿色成果背后的高质量发展潜能。

冬奥会的“绿色果实”

在国际奥委会和北京冬奥组委举行的新闻发布会上，北京冬奥组委总体策划部部长李森用“低碳管理”和“生态保护”两个关键词，概括冬奥筹办践行“绿色办奥”的成果。

“飞扬”火炬嵌入，雪花台旋转上升，构成北京冬奥会主火炬。据悉，“微火”的碳排放量大约只有传统点活方式的1/5000。

“微火”正是对“绿色办奥”理念的生动实践，在赛场内外，处处可见节能、环保的影子。

位于张家口张北县与尚义县交界的国家风光储输示范工程，一排排光伏板和白色风车在阳光的照射下熠熠生辉。北京冬奥会上100%采取的绿色电力，主要从张家口吹向各大赛区，为冬奥场馆的平稳运行提供绿色保障。 受访者供图

——奥运史上首次100%使用绿电，来自张家口的风力、光伏、水电等源源不断输送到3个赛区26个场馆中。

——投入大量氢燃料电池车用于赛时交通运输保障，节能与清洁能源车辆在全部车辆中占比85.84%，为历届冬奥会最高。

——冰上场馆大规模使用二氧化碳跨临界直接制冷系统，不仅让冰面温差更小、状态更稳定，也让场馆碳排放量接近于零。

——最大化利用现有场馆和设施，“水立方”变身成为“冰立方”，多个体育场馆通过改造升级具备了冬夏项目双向转化能力。

与此同时，所有新建、改造场馆和设施全部满足绿色建筑标准，不仅为来自世界各地的运动员提供健康舒适的居住环境，也在节约资源、保护环境、处理废弃物与废水等方面形成示范。

“奥运会是展示创新解决方案的平台。”国际奥委会企业和可持续发展总监玛丽·萨鲁瓦表示，她曾于2008年访问北京，如今时隔14年再次来到北京，她的一大突出感受是，2008年奥运会场馆经过改造再利用变身“双奥场馆”，这种场馆利用模式，汇集了往届奥运会在可持续方面的优点，为未来的奥运会提供了借鉴。

在巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈看来，以低碳方式建设冬奥场馆，充分感受到中国坚持绿色发展的态度。这再一次向全球展示，中国通过科技创新，实现经济社会绿色、可持续发展。

“绿色冬奥”的创新实践

冬奥不仅是一场体育赛事，同样也是我国践行绿色发展，向世界展现减排降碳责任担当的窗口，背后更凝聚着冬奥建设者们的不懈努力与奋斗。

位于北京市延庆区海拔2199米的小海坨山上，国家雪车雪橇中心如同“雪游龙”般掩映在群山环抱之中，与四周山水浑然一体、姿态天成。在这里，先后举办了男子双人雪车、四人雪车、女子单人雪车等多个冬奥比赛项目。

“在高海拔山地建造场馆，如何践行‘绿色冬奥’理念、打破技术壁垒成为摆在我们面前的难题。”上海宝冶国家雪车雪橇中心项目总工程师赵安光表示。

为最大限度降低场馆修建对周边生态的影响，在建设之初，项目团队将原有树木原地或迁地保护，大约11600立方米富含有机质和稀有种子的表层土壤被剥离，保存赛区珍贵的表土和种子库资源，用于后续场馆生态修复。

改造中的“冰立方”。冰立方是世界首个在泳池上架设冰壶赛道的双奥场馆，是冬奥史上体量最大的冰壶馆。中建一局等建设团队运用冰场环境智慧调控平台、二氧化碳跨临界直接制冷、BIM等绿色科技，在这里完成了游泳馆到冰壶馆的“水冰转换”。 受访者供图

赛区生态保护是“绿色办奥”的缩影，背后则是无数科研、工作人员为了实现“更环保”目标，默默耕耘、长期攻坚的过程。

据悉，本届冬奥会新建、改建的7座冰上场馆、9块冰面，均创新使用了环保型制冷系统和制冷剂。以“冰丝带”为例，仅新建的国家速滑馆“冰丝带”冰面面积有近1.2万平方米。如此庞大的冰面面积意味着庞大的用冰需求，若使用氟利昂等传统制冰材料，无疑将会产生大量能耗。

经过专家计算，同等用量下，传统制冰技术所产生的碳排放量是二氧化碳制冷剂的近4000倍。

国际单项体育组织专家曾表示，国家速滑馆使用国际惯用的环保制冰技术就能达到冬奥比赛标准。“但经过18个月摸索，中方团队把历届冬奥会速滑馆制冷系统资料翻了个遍，对世界所有制冷剂优劣特点逐一分析，最终拿出了更先进的制冰技术。”

“筹办6年多来，我们通过低碳场馆、低碳能源、低碳交通、低碳办公等措施，最大程度减少碳排放，同时采取林业碳汇、企业捐赠等方式实现碳补偿，从而保障了北京冬奥会碳中和目标的顺利实现。”李森表示。

“低碳春风”从赛场吹向全国

日前，英国《自然》杂志引述美国加州大学圣地亚哥分校能源系统研究员迈克尔·戴维森的观点称，北京冬奥会将减少碳排放约130万吨。这一成果“证明了在更全面的活动中实现碳中和是可能的”。

在北京冬奥的一项项绿色成果中，蕴藏着中国绿色发展的巨大潜能。许多企业纷纷表示，通过冬奥平台提升了社会对环保产业的认知，对今后应用推广和跨领域合作起到重要的推动作用。

据了解，在冬奥会结束后，来自张北地区的可再生电力资源将继续输送至北京延庆等地，提高北京市可再生电力资源的使用比例。

国网冀北张家口风光储输新能源有限公司党委委员、副总经理沈宇表示，本次冬奥场馆100%绿电供应，是我国多年来在新能源技术方面不断取得突破的一次集中展示，体现了新能源供电的有效性和可靠性。

“通过冬奥平台提升了公众和行业对绿电的认知度和认同度，增强了我们对绿电应用的自信，将为今后绿电应用以及多种绿色能源跨行业、跨领域相互配合，起到重要的推动作用。”

氢能源客车为北京冬奥提供赛事服务，可在-30°低温下正常启动，确保了在高坡度、湿滑山路中的稳定行驶，满足赛事人员赛场与驻地往返的通勤需求。 受访者供图

丰田中国相关负责人亦看好清洁能源汽车在中国的发展前景。据悉，丰田中国此次共为北京冬奥和冬残奥提供了2205辆清洁能源车辆。为适应车辆在高坡、低温、湿滑山路环境中的使用需求，其专门为赛事开发了一款新型氢能源电池车型。

“可以说，以北京冬奥会和冬残奥会为契机，丰田FC（氢燃料电池）事业在中国的发展迎来了新的里程碑。我们将计划和相关合作伙伴继续拓展氢能事业发展，助力推动中国氢能产业发展。”该负责人说。

北京2022年冬奥虽已结束，但在“绿色奥运”的春风中，绿色、低碳、可持续发展理念将更加深入人心，源源不断为绿色产业发展释放强大推动力。

（王连香、李楠桦对本文亦有贡献。）

“冬奥经济溢出效应”系列报道

之一：冰雪运动激发消费热潮 “冬奥”推动产业红利持续释放

之二：优质产品闪耀赛场内外 中国制造赋能品质冬奥

之三：科技冬奥推动产业创新突破 智慧成果加快“飞入百姓家”

(责编：王仁宏、吕骞)