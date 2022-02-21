人民网北京2月21日电 （王仁宏）近日，民政部、中央网信办、工业和信息化部依法关停了2022年第一批13家非法社会组织网站及相关新媒体账号，清除了有关关联网页。此次关停涉及智慧中国联合会、中国红色书画院、中国医疗产业联盟、华夏少儿艺术产业联盟、中国零售行业CIO联盟等13家已被取缔的非法社会组织。

据悉，自2021年3月20日进一步打击整治非法社会组织专项行动开展以来，民政部会同有关部门，对已取缔的非法社会组织网站进行排查，已分七批次关停了78家仍在运营的非法社会组织网站及其开办的微信、微博等新媒体账号。民政部将持续保持高压打击态势，加强网络监测与排查，线上线下同步查处，坚决铲除非法社会组织的滋生土壤。对于性质恶劣、屡教不改的非法社会组织发起人，将提请工信部门依法纳入违法互联网站（主办者）黑名单。

民政部提醒有关机构和社会公众，在与社会组织开展合作或者参与其活动时，务必注意核查其身份。全国社会组织的登记信息可通过中国社会组织政务服务平台（chinanpo.mca.gov.cn）、中国社会组织动态政务微信（微信号：chinanpogov）等渠道在线查询。社会各界可登录中国社会组织政务服务平台（chinanpo.mca.gov.cn），通过“投诉举报”栏目，提供涉嫌非法社会组织活动信息、主要负责人及骨干人员的线索信息。

2022年第一批被关停网站的13家非法社会组织名单。资料来源：民政部社会组织管理局

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(责编：王仁宏、高雷)