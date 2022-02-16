本报记者 罗珊珊

浙江金华金义综保区进口商品直购中心的货架上商品琳琅满目。

胡肖飞摄（人民视觉）

消费者在金义综保区进口商品直购中心精心挑选产品。

胡肖飞摄（人民视觉）

核心阅读

扩大优质商品进口能够优化供给结构、满足市场需求、促进消费升级，也能推动国内企业提升生产效率、加强品牌建设，实现供给端的提质增效，进一步激发国内消费市场活力

消费升级，拉动进口增长

在不少城市，各类进口超市、国际特色商品展示交易中心越来越多，消费者在家门口就能买全球

巴基斯坦骆驼皮灯、新西兰蜂蜜、阿根廷马黛茶……春节期间，上海南京路上的绿地进博集市热闹非凡，“进博同款新品首发礼包”“万国新春礼包”等多款年货礼盒吸引了不少消费者前来抢购。

“年年买年货，今年大不同。”在上海过年的张媛对巴基斯坦客商带来的莲花灯爱不释手，“这是由很多小元宝组成的，看起来像聚宝盆，既喜庆又别具风情，太有意思了。”

“随着中国经济不断发展，居民收入增加和消费升级成为拉动进口消费增长的主要动力。”京东消费及产业发展研究院高级研究员林江说，近年来，我国中等收入群体不断扩大，居民收入水平稳步提升，2021年我国人均GDP已突破1.2万美元，居民人均可支配收入达3.5万元人民币。消费基础稳固带动进口消费增长，2021年，我国进口消费品增长9.9%。

在不少城市，各类进口超市、国际特色商品展示交易中心越来越多，消费者在家门口就能买全球。更多国家和地区的优质商品飞入寻常百姓家，消费选择更多更便利。

春节期间，绿地进博集市联手进博会客商共同开展“中国年·万国礼”活动，推出进博礼盒定制服务，消费者可从来自40个国家和地区在进博会上展示过的上千款商品中进行组合选配。据介绍，春节期间，绿地进博集市销售额环比增长60%以上，其中，进博同款年货礼盒累计售出超5000套。

“进博会红利不断释放，买进博同款成为老百姓春节走亲访友送年货的新潮选择。”绿地集团总裁助理、贸易港集团总经理薛迎杰介绍，承接进博会效应，进博集市日均销售额已超20万元，日均客流达上万人次，满足了人们消费升级需要，成为广大消费者购买进博同款商品、体验各国文化的新去处。

“麦丽班奶油饼干是斯里兰卡的特色产品，饼干酥脆，麦香味浓郁，是一款非常适合休闲时吃的小零食；俄罗斯的小鸟伏特加是适合中国口味的伏特加……”在“2022全国网上年货节”期间，商务部举办“上合组织国家特色商品电商直播活动”，依托上海、江苏、福建、浙江等省市和国内知名电商平台，邀请上合组织秘书处负责人和有关国家驻华使节走进直播间，共同推动上合组织国家优质产品对接中国市场。活动期间，共举办各类直播近1800场，累计带动上合组织国家商品销售近1亿元人民币，参与观众超过400万人次，大大丰富了人们的年货“购物车”。

推动创新，优化供给结构

扩大进口能引导消费回流，也能推动国内产业升级，优化供给结构

“看这条项链，红宝石葫芦造型，适合送给妈妈，价格也不贵。”近日，在海南三亚国际免税城，黑龙江佳木斯市居民胡晓雅正在为家人挑选礼物，“不出国门就能买到价格实惠、选择丰富、质量有保障的国际精品，很方便！”

这些年，我国对海南免税购物额度、单件商品限额、离岛免税商品范围种类等方面进行调整，购物便利化程度不断提高，海南离岛免税销售额一路上涨。春节期间，海南10家免税店免税销售额达19.44亿元，同比增长156%；免税购物人数30.18万人，同比增长138%；购买免税品件数181.58万件，同比增长157%。

随着消费市场规模不断扩大，消费结构持续升级，年轻一代消费者成为消费主力，消费的个性化、多元化、品质化趋势越来越明显。扩大优质商品进口可以优化供给结构，加快消费升级步伐。

“在国际经济形势复杂的背景下，发展免税经济可以促进国际商品交换，增加国内优质消费供给，引导消费回流，将国际商品消费带来的就业、税收等溢出效应留在国内。”中免集团相关负责人告诉记者，仅三亚国际免税城就增加了超4600个就业机会。

目前，全球规模最大的单体免税店——海南海口国际免税城项目正在稳步建设，年内将完工开业。届时，进口商品品类会更加丰富，商品来源地更加多元，更好满足人们不断细分、多样化的消费需求。

“扩大进口，在增加高品质消费品供给的同时，也与国内消费市场形成互补、相互促进。”林江认为，进口更多优质商品能够提高市场竞争水平，倒逼国内企业提升生产效率、加快产品创新、加强品牌建设，实现供给端的提质增效，推动产业升级，优化市场供给结构，进一步激发国内消费市场活力和潜力。

改善环境，便利进口贸易

让更多高质量商品借助高效的供应链体系进入国内市场

“今年，韩国面条的关税下降了0.75%，光这一笔，预计将为企业节约税负975万元。”宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司总经理施晨佳告诉记者，目前韩国面条关税为9%，未来每年还将以0.75%的速度递减，到2034年，该类目的关税将降到0，这将大大促进消费品进口。

今年1月1日，《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）正式生效实施，区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税。“这意味着，我国消费者将以更低的价格享受到来自RCEP地区的特色优质消费产品，中间产品进口关税的降低也能帮助国内制造业企业降低成本、推动产品创新升级，增强供给体系活力。”商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明表示，RCEP生效后，日本出口至中国的商品，享受零关税待遇的比例从8%扩大至86%。

近年来，我国不断优化口岸营商环境，提高贸易便利化水平。2021年12月，全国进口整体通关时间为32.97小时，较2017年缩短了66.14%。除特殊情况外，进出口环节涉及的38种监管证件全部可通过“单一窗口”一口受理。

连续举办四届进口博览会、进口关税不断下调、贸易便利化水平不断提升……近年来，我国全方位、多维度促进进口贸易健康发展，更多高质量进口商品借助高效的供应链体系进入国内市场，丰富消费市场供给，满足消费升级需要。

2018年，我国开始实施跨境电商零售进口试点。2021年，我国将跨境电商零售进口试点扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心（B型）所在城市（及区域）。日前，国务院批复同意在鄂尔多斯市、扬州市、阿拉山口市等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。自2015年设立首个跨境电商综合试验区至今，我国共有跨境电商综合试验区132个。

“试点范围不断扩大，为跨境电商进口发展提供了机遇。”施晨佳表示，2021年，宁兴优贝通过跨境电商渠道进口的中东欧商品达3586.8万元，同比增长82.4%。其中，美妆与洗护用品增量高达564.3万元。

目前，我国跨境电商零售进口实行正面清单管理，现在清单内商品税目已超过1400个。“作为跨境电商进口企业，我们期待正面清单商品的进一步优化扩增，让更多优质商品进入国内市场。”施晨佳说。

《 人民日报 》（ 2022年02月16日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)