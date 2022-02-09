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去年我国研发投入约2.79万亿元（新数据 新看点）

基础研究经费比上年增长15.6%

2022年02月09日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月8日电  （记者陆娅楠）国家统计局日前公布数据显示：根据初步测算结果，2021年我国全社会研究与试验发展经费投入（以下简称“研发投入”）达27864亿元，比上年增长14.2%，增速比上年加快4.0个百分点，延续了“十三五”以来两位数的增长态势。按不变价计算，研发投入增长9.4%，高于“十四五”规划提出的年均增长不低于7%的预期目标，实现良好开局。

　　“随着我国经济持续稳定恢复，创新动能有效增强，以及企业研发费用加计扣除、改革科研经费管理和项目管理等激励政策不断完善、落实到位，进一步激发了研发主体的投入热情。”国家统计局社科文司统计师张启龙介绍。

　　研发投入强度再创新高。2021年，我国研发投入与国内生产总值之比达到2.44%，比上年提高0.03个百分点。世界知识产权组织2021年发布的全球创新指数显示，我国科技创新能力在132个经济体中位列第十二位，较上年再提升两位，稳居中等收入经济体首位；自2013年起，我国排名保持持续稳定上升势头，9年间提升了23个位次。

　　基础研究投入恢复到疫情前增长水平。2021年我国研发经费投入中，基础研究经费为1696亿元，比上年增长15.6%，增速较上年加快5.8个百分点，恢复到疫情前两位数的增长水平。基础研究经费占研发经费比重达到6.09%，比上年提高0.08个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月09日 01 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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