南水北调中线工程陶岔渠首枢纽工程。水利部供图

人民网北京2月8日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，2月8日，水利部会同国家发展改革委、财政部、自然资源部组织开展的最新评估结果显示，截至2020年底，南水北调东中线一期工程受水区城区地下水压采量已超30亿立方米，地下水水位止跌回升，浅层地下水总体达到采补平衡。

中国南水北调集团有限公司党组书记、董事长蒋旭光表示，南水北调东中线一期工程受水区涉及海河流域、淮河流域和黄河流域内的北京、天津、河北、江苏、山东、河南等6省市，区域面积23万平方公里，人口密集，经济发达，水资源供需矛盾突出。

2013年国务院批复的《南水北调东中线一期工程受水区地下水压采总体方案》（以下简称《总体方案》）明确提出，到2020年压减城区地下水超采量22亿立方米，基本实现城区地下水采补平衡；到2025年，压减非城区地下水超采量18亿立方米，非城区地下水超采问题得到缓解，地下水年压采总量达到40亿立方米。

最新评估结果显示，自南水北调东中线一期工程通水至2020年底，受水区城区累计压减地下水开采量30.17亿立方米，完成《总体方案》近期目标的136.5%，城区超采量基本得到压减，6省市均完成近期压采量目标。其中，北京4.46亿立方米，天津1.23亿立方米，河北14.91亿立方米，河南5.06亿立方米，山东2.84亿立方米，江苏1.67亿立方米。通过城乡供水一体化等措施，农村地区地下水压采也取得一定成效。受水区地下水开采量大幅下降，由2014年的228亿立方米减少到2020年的154亿立方米，减少74亿立方米。

受水区水位总体止跌回升。根据国家地下水监测工程中受水区地下水监测站数据，2018至2020年，6省市受水区浅层地下水水位基本保持稳定。2020年末受水区浅层地下水水位平均埋深10.99米，较2019年末上升0.30米，其中北京上升0.23米，天津上升0.38米，河北上升0.17米，江苏上升0.68米，山东上升0.69米，河南上升0.56米。

2020年，天津、河北、山东、河南受水区深层地下水水位平均上升1.94米，其中天津上升2.51米，河北上升1.61米，山东上升0.69米，河南上升0.73米。

此外，地下水开采井管理进一步规范。受水区6省市按照“先通后关”的原则，稳步推进地下水开采井封填工作，加大超采区城镇自备井、农灌机井关停力度，对城区公共供水管网覆盖范围内的地下水开采井进行了封填。截至2020年底，受水区累计关停机井71724眼，其中城区38508眼（北京1631眼、天津3751眼、河北16592眼、河南10260眼、山东4085眼、江苏2189眼）。对确因特殊用途需要保留使用或者封存备用的自备井进行登记、建档、在线监测等，提升了监管水平。

2018年以来，南水北调中线一期工程持续向白洋淀进行生态补水，白洋淀重现生机。水利部供图

蒋旭光介绍道，南水北调东中线一期工程沿线河湖生态环境逐步复苏。2018年以来，通过实施生态补水等举措，南水北调受水区补水河湖沿线有水河长和水面面积分别较补水前增加967公里和348平方公里，补水河道周边10公里范围内浅层地下水水位同比上升0.42米，地下水储量得到有效补充，河湖生态环境复苏效果明显。

(责编：孙红丽、吕骞)