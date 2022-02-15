人民网北京2月15日电 （黄盛）今日，为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行（以下简称“央行”）开展了3000亿元中期借贷便利（MLF）操作和100亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率均与前次持平。其中，此次开展的3000亿元MLF操作包含对2月18日MLF到期的续做，操作期限为1年，中标利率2.85%；逆回购操作期限为7天，中标利率2.1%。

Wind数据显示，今日有200亿元逆回购到期，2月18日到期的MLF也将有2000亿元。由此看来，本月的MLF操作为增量续作。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对此表示，央行续作MLF，量增、价平，引导金融机构加大三农、小微等实体经济支持力度，释放出央行积极稳增长的政策取向。特别是去年下半年以来，全球疫情、经济与政策前景复杂化，以及近期国际地缘局势升温，市场波动加剧全球经济前景的不确定性，央行适度增加中期资金供给，有助于稳定市场对经济前景预期，有助于稳定市场情绪。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，央行在2月的MLF增量续作，释放继续推进宽信用过程的信号。在王青看来，2021年12月全面降准、2022年1月MLF操作利率下调接踵落地后，中端市场利率持续下行，银行体系流动性已处于合理充裕状态。再加上今年1月，我国人民币贷款增量达到单月统计高点，广义货币（M2）增速也有所提高。在此基础上，本月MLF操作仍然小幅增量续做，体现出货币政策在稳增长方向上的发力，将引导金融机构继续扩大贷款投放。

央行在日前发布的《2021年第四季度中国货币政策执行报告》中介绍了下阶段货币政策思路，即：稳健的货币政策要灵活适度，加大跨周期调节力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，注重充分发力、精准发力、靠前发力，既不搞“大水漫灌”，又满足实体经济合理有效融资需求，着力加大对重点领域和薄弱环节的金融支持，实现总量稳、结构优的较好组合。

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