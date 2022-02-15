杜燕飞

人民网北京2月15日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（以下简称中国海油）获悉，我国首个自营1500米超深水大气田“深海一号”自2021年6月25日正式投产以来，截至目前，累计生产天然气超10亿立方米，为粤港澳大湾区和海南自贸港建设提供了重要清洁能源来源。

“深海一号”能源站。受访者供图

据了解，“深海一号”大气田是我国迄今为止自主发现的平均水深最深、勘探开发难度最大的海上超深水气田，该气田量身定制了全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台——“深海一号”能源站，投产后每年可向粤港琼等地稳定供气30亿立方米，能满足粤港澳大湾区四分之一的民生用气需求。

“深海一号”大气田总监袁圆介绍，该气田累计产气超10亿立方米，验证了我国自主创建的深水油气资源勘探开发生产运维完整技术体系的先进性与可靠性，由此，我国进入了深海油气勘探开发先进国家行列。

“‘深海一号’能源站生产区管线长度超过6万米，温度跨度从零下25℃到200℃。”袁圆表示，气田现场作业团队先后攻克了深水流动性安全保障、深水启井、乙二醇回收系统自主调试等一系列技术难题，推动气田产量不断攀升。

中国海油表示，目前，以“深海一号”为重要枢纽，中国海油正推动“深海二号”（陵水25-1）等气田的开发，以满足粤港澳大湾区和海南自贸区（港）日益增长的清洁能源需求。

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