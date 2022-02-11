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“冬奥币”“冬奥钞”再次预约即将开启！每人限购20套

2022年02月11日10:31 | 来源：人民网
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人民网北京2月11日电 （记者罗知之）记者从人民银行获悉，2021年11月、12月人民银行相继发行了第24届冬季奥林匹克运动会普通纪念币（以下简称“冬奥币”）和第24届冬季奥林匹克运动会纪念钞（以下简称“冬奥钞”）。2022年2月11日22：30起，冬奥币、冬奥钞发行剩余部分将再次开展预约兑换。冬奥币、冬奥钞以套为单位进行预约、兑换，每人预约兑换限额分别为20套。

据介绍，冬奥币、冬奥钞预约期为2022年2月11日（星期五）至2月13日（星期日），各地预约开始时间参见承办银行网站。承办银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行和浦发银行。人民银行将对冬奥币、冬奥钞的全部预约登记记录进行核查，本次在两家以上承办银行网点重复预约冬奥币、冬奥钞的公众，以及此前普通纪念币发行时有重复预约记录的公众无法通过核查，不可办理兑换。公众可在2022年2月15日（星期二）24时后登录承办银行官方网站查询预约结果。

冬奥币、冬奥钞核实期均为2022年2月16日（星期三）至17日（星期四）。核实期内，未通过核查的公众可持有效身份证件前往预约登记的承办银行网点办理撤销违约记录及保留兑换资格业务。

冬奥币、冬奥钞兑换期为2022年2月18日（星期五）至2月24日（星期四）。人民银行各分支机构可根据需要延长兑换时间或根据疫情防控要求对兑换时间进行调整并另行公告。

第24届冬季奥林匹克运动会冰上运动项目纪念钞。来源：中国印钞造币官方公众号

第24届冬季奥林匹克运动会雪上运动项目纪念钞。来源：中国印钞造币官方公众号

第24届冬季奥林匹克运动会纪念币。来源：中国印钞造币官方公众号

(责编：罗知之、吕骞)

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