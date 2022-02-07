本报记者 曲哲涵 王 观

图①：2018年以来，江苏省财政厅累计安排专项资金216亿元，支持改善苏北地区农民住房条件。图为江苏省盐城市盐都区花吉新型农村社区。

苏 正摄

图②：浙江省金华市婺城区财政局工作人员走访小微企业，开展直达资金政策宣讲。

郑 晟摄

图③：以“专项债+社会化融资”组合模式建设的第三十一届世界大学生夏季运动会比赛场馆成都凤凰山体育中心。

米 克摄

经济工作稳字当头、稳中求进，财政政策是重要的宏观调控手段。中央经济工作会议提出，2022年“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”。

百年变局和世纪疫情交织，经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，困难和挑战明显增多。面对新形势，积极的财政政策如何发力？记者就这一问题进行了采访。

——编 者

减税降费加力，助企轻装前行

一块八层楼高的玻璃什么样？

去年，山东省金晶集团成功生产下线3.3米×23米的超白玻璃，再次刷新了世界纪录，23米的玻璃竖起来就有八层楼高。

玻璃越长出现缺陷的概率越大，对生产稳定性、吊装储运的要求越高。正是对质量控制、存储运输等方面技术工艺的不断创新探索，让金晶集团的产品遍及国内外80多个国家和地区，广泛应用于汽车、高铁及“鸟巢”、国家大剧院等大型标志性建筑。

“这几年大规模的减税降费政策，为我们制造业企业发展注入了源源不断的活力。”金晶集团副总裁朱永强深有感触。2021年度，公司累计享受税收优惠超过1.27亿元。其中，享受高新技术企业研发费用加计扣除减免税款1000余万元，城镇土地使用税减半征收减免税款1700余万元，高新技术企业所得税税收优惠政策减免税款1亿元。

“减税降费为企业节约了大量资金，我们将这些资金用于产品研发，不断加强技术革新，提升技术水平，为企业发展蓄积后劲。”朱永强说。

2021年，我国继续执行制度性减税政策，阶段性减税降费政策分类调整、有序退出，持续实施降费措施，并出台新的结构性减税政策，帮助市场主体恢复元气、轻装前行，全年新增减税降费预计约1.1万亿元。

为了把减税降费红利落实落细，各地积极探索针对性举措。浙江省创立“一指减负”数字化改革场景应用，企业应用端通过“一指查询”“一指评估”“一指办理”，清楚地知道减什么、减多少、怎么减，税务服务端推行“一表+零证明+零审核”的即时退税机制，加快退税办理速度。为更好了解政策落实情况，畅通诉求收集、快速响应渠道，江苏省徐州市税务局坚持“线上+线下”议题征集模式，设立“我对税务局有话说”信箱。

“从数据看，全省减税降费政策获益最大的是制造业、批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业，税收增量排名前列的也是这三大行业，减税降费政策‘放水养鱼’‘水多鱼多’的良性循环逐步形成。”浙江省财政厅综合处副处长邬达贵说。

中央经济工作会议提出，2022年要实施新的减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业、风险化解等的支持力度。邬达贵认为，减税降费对实体经济恢复发展、实现更高质量发展的促进作用，还将继续显现。

财政资金精准发力，助推乡村全面振兴

马蓝、川牛膝、黄栀子、厚朴……在四川省雅安市芦山县，20种中药材种植面积超过6万亩，中药材铺就了当地农民的致富路。

“财政资金在这里点‘土’成‘金’。”芦山县飞仙关镇凤禾村村委会主任李智说，2020年，村里将财政支农资金投入形成的资产量化入股，农户以股东身份参与生产活动，获取保底分红收入和二次分红。农民由过去只有单一的务农收入，转向流转土地、就地务工、保底分红等多渠道增收。目前，芦山县以中药材种植为主导，发展现代农业田园综合体，吸引不少游客前来打卡。

各级财政部门全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。原中央财政专项扶贫资金，调整优化为衔接推进乡村振兴补助资金，去年预算安排1560.95亿元，同比增加100亿元。财政部联合国家乡村振兴局、发展改革委等6部门出台《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，下放资金项目审批权限，强化资金绩效评价。

创新机制，聚焦重点补短板。四川省建立动态管理、预警监测、帮扶补短机制，省市县乡村五级联动，以脱贫监测户和边缘户为重点，每月对“两不愁三保障”等情况进行监测；山东省发行31.43亿元乡村振兴齐鲁样板专项债券，募集资金重点支持农村产业融合、农业节水、农村人居环境整治、城乡供水一体化、水环境综合治理等领域的29个重点项目建设，为乡村振兴提供资金保障。

全国财政工作视频会议明确，今年将保障农业农村优先发展，加快推进农业农村现代化；全力支持粮食等重要农产品稳产保供，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，推进农业高质量发展，提升乡村建设和治理能力。

“我们将继续强化支农项目资金精准对接，加强资金使用方案审查，确保资金项目安排紧紧围绕年度目标任务和工作重点。”四川省财政厅农业农村处处长张玲玲说。

直达资金“一竿子插到底”，有力保基本民生、保工资、保运转

前不久，得益于小微企业融资担保降费奖补资金的支持，四川省郡和商贸有限公司获得了1000万元贷款，化解了资金难题。郡和商贸是川藏物流（旅游）产业园项目建设主要原材料供应商，公司正常运营，保证了园区建设顺利推进。

小微企业融资担保降费奖补资金，正是中央下达给四川省的财政直达资金支持项目。去年以来，财政部将县级财力保障机制奖补资金等27项中央对地方转移支付整体纳入直达资金范围，总额2.8万亿元，总量增加1.1万亿元，基本实现了中央财政民生补助资金全覆盖。

江苏省财政厅预算审核中心主任朱力介绍，财政资金直达机制为处于“神经末梢”的县级财政提供了有力保障。2021年，全省县级“三保”（保基本民生、保工资、保运转）的可用财力9168亿元，所有县级均足额保障，相关财政资金供给单位人员工资、退休人员养老金、城乡居民低保、困难学生助学金等均已按时发放。

直达资金机制有力保障了民生项目资金需求，资金使用更准、更快、更安全，缓解了市县财政民生支出压力，强化基本民生托底保障力度，使国家惠企利民政策得到有效落实。

资金精准直达，必须建立完善有力的监管机制。四川省创新机制，建立起全流程管控体系，强化绩效目标管理和结果运用。山东省依托监控系统，在日常监督中设置了25条监控规则，每天向市县推送预警疑点信息，及时叫停违规支出。数据显示，2021年中央下达的2.8万亿元直达资金中，目前各地区形成支出2.67万亿元，为有效落实惠企利民政策提供资金保障。

据统计，中央财政直达资金中有510亿元用于保就业；1.92万亿元用于养老、义务教育、基本医疗等基本民生支出，约占总支出的72%；惠及各类市场主体166万余家；投资1亿元以上项目接近3000个，有效促投资、补短板；用于县级基本财力保障机制奖补资金支出超过3300亿元，有力地支持了基层保工资保运转等。

财政部党组书记、部长刘昆形象地比喻：我国有五级财政，每级财政相当于一个钱包，以往的分配是从最大的钱包装进第二个钱包，层层转发至第五个钱包，最后把钱给群众或者市场主体。“现在有了直达机制，财政资金从第一个钱包直接送达使用者，大大缩减了资金的在途时间。”他表示，2022年要继续用好财政资金直达机制，结合实际扩大范围，提高直达资金分配、拨付和使用效率。

预算管理一体化，让好钢用在刀刃上

财政政策提质增效，强化预算资金管理是重要内容。2019年6月，财政部在全国启动部署推进预算管理一体化建设，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审及调整、资金支付、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、流向明确、账目可查。

去年，山东省率先在省级财政应用这套系统，目前该省2022年度总预算编制、部门（单位）预算编制覆盖率均达到100%。

预算管理一体化在实践中有力地促进了财政资金提质增效。

提高预算编制科学化和精细化水平。山东省平邑县财政局副局长吕姣艳举例说，以前在预算编制中，将人员支出分为工资支出、基本养老、医疗保险等6项进行测算。如今在预算管理一体化系统中，进一步细分为基本工资、津贴补贴、离退休费等24项，而且会根据人员工资、职务职称自动测算，“既精准，操作起来又好用。”

让预算资金管理有“火眼金睛”。去年年中，山东省财政厅对6个2022年拟新增重大政策项目开展财政评估后，将其中4个项目评估结论定为“调整完善后予以支持”，两个项目评估结论定为“不予支持”，并初步压减2022年预算2.3亿元。

“通过事前绩效评估，博物馆通史展陈列布展项目压减预算1500万元。”山东省财政厅预算绩效管理处副处长吴国昭表示，预算绩效管理更加注重质量和效益，做到事前评估与完善政策、安排预算相结合，事中监控与问题整改、调整预算相结合，事后评价与项目延续、预算编制相结合，将财政资金用在刀刃上、紧要处。

山东省预算管理一体化成效是全国的缩影。目前各地省级预算管理一体化系统已经上线运行，并逐步覆盖地方各级财政部门和预算单位。

开展预算管理一体化，促进了相关部门提高政务效率。陕西省财政厅国库处处长尚海涛表示，这一系统初步形成了以项目为源头的全生命周期管理机制。“无项目不预算”“无预算不支出”，既有顺向环环相扣的控制机制，也有逆向动态可溯的反馈机制，实现了财政系统与银行、税务、统计等系统的数据衔接和实时汇聚，对预算资金项目全程追踪、问效、问责，为相关部门规范工作流程、提高政务效能提供了支持。

财政部预算司有关负责人表示，接下来将加强对全国预算管理数据的分析应用，进一步发挥好预算数据服务宏观政策制定和完善预算管理的作用。

“2022年将加快预算管理一体化。”刘昆表示，接下来将把资产、债务、绩效、政府采购等按照一体化管理要求融入预算管理主体流程，“地方各级财政部门和预算单位都要通过一体化系统开展2022年度预算管理。加快中央预算管理一体化建设，力争年内在符合条件的中央部门推广实施。”

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《 人民日报 》（ 2022年02月07日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)