财政政策提效能 惠企利民实打实（财经眼）
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图①：2018年以来，江苏省财政厅累计安排专项资金216亿元，支持改善苏北地区农民住房条件。图为江苏省盐城市盐都区花吉新型农村社区。
经济工作稳字当头、稳中求进，财政政策是重要的宏观调控手段。中央经济工作会议提出，2022年“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”。
百年变局和世纪疫情交织，经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，困难和挑战明显增多。面对新形势，积极的财政政策如何发力？记者就这一问题进行了采访。
——编 者
减税降费加力，助企轻装前行
一块八层楼高的玻璃什么样？
去年，山东省金晶集团成功生产下线3.3米×23米的超白玻璃，再次刷新了世界纪录，23米的玻璃竖起来就有八层楼高。
玻璃越长出现缺陷的概率越大，对生产稳定性、吊装储运的要求越高。正是对质量控制、存储运输等方面技术工艺的不断创新探索，让金晶集团的产品遍及国内外80多个国家和地区，广泛应用于汽车、高铁及“鸟巢”、国家大剧院等大型标志性建筑。
“这几年大规模的减税降费政策，为我们制造业企业发展注入了源源不断的活力。”金晶集团副总裁朱永强深有感触。2021年度，公司累计享受税收优惠超过1.27亿元。其中，享受高新技术企业研发费用加计扣除减免税款1000余万元，城镇土地使用税减半征收减免税款1700余万元，高新技术企业所得税税收优惠政策减免税款1亿元。
“减税降费为企业节约了大量资金，我们将这些资金用于产品研发，不断加强技术革新，提升技术水平，为企业发展蓄积后劲。”朱永强说。
2021年，我国继续执行制度性减税政策，阶段性减税降费政策分类调整、有序退出，持续实施降费措施，并出台新的结构性减税政策，帮助市场主体恢复元气、轻装前行，全年新增减税降费预计约1.1万亿元。
为了把减税降费红利落实落细，各地积极探索针对性举措。浙江省创立“一指减负”数字化改革场景应用，企业应用端通过“一指查询”“一指评估”“一指办理”，清楚地知道减什么、减多少、怎么减，税务服务端推行“一表+零证明+零审核”的即时退税机制，加快退税办理速度。为更好了解政策落实情况，畅通诉求收集、快速响应渠道，江苏省徐州市税务局坚持“线上+线下”议题征集模式，设立“我对税务局有话说”信箱。
“从数据看，全省减税降费政策获益最大的是制造业、批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业，税收增量排名前列的也是这三大行业，减税降费政策‘放水养鱼’‘水多鱼多’的良性循环逐步形成。”浙江省财政厅综合处副处长邬达贵说。
中央经济工作会议提出，2022年要实施新的减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业、风险化解等的支持力度。邬达贵认为，减税降费对实体经济恢复发展、实现更高质量发展的促进作用，还将继续显现。
财政资金精准发力，助推乡村全面振兴
马蓝、川牛膝、黄栀子、厚朴……在四川省雅安市芦山县，20种中药材种植面积超过6万亩，中药材铺就了当地农民的致富路。
“财政资金在这里点‘土’成‘金’。”芦山县飞仙关镇凤禾村村委会主任李智说，2020年，村里将财政支农资金投入形成的资产量化入股，农户以股东身份参与生产活动，获取保底分红收入和二次分红。农民由过去只有单一的务农收入，转向流转土地、就地务工、保底分红等多渠道增收。目前，芦山县以中药材种植为主导，发展现代农业田园综合体，吸引不少游客前来打卡。
各级财政部门全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。原中央财政专项扶贫资金，调整优化为衔接推进乡村振兴补助资金，去年预算安排1560.95亿元，同比增加100亿元。财政部联合国家乡村振兴局、发展改革委等6部门出台《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，下放资金项目审批权限，强化资金绩效评价。
创新机制，聚焦重点补短板。四川省建立动态管理、预警监测、帮扶补短机制，省市县乡村五级联动，以脱贫监测户和边缘户为重点，每月对“两不愁三保障”等情况进行监测；山东省发行31.43亿元乡村振兴齐鲁样板专项债券，募集资金重点支持农村产业融合、农业节水、农村人居环境整治、城乡供水一体化、水环境综合治理等领域的29个重点项目建设，为乡村振兴提供资金保障。
全国财政工作视频会议明确，今年将保障农业农村优先发展，加快推进农业农村现代化；全力支持粮食等重要农产品稳产保供，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，推进农业高质量发展，提升乡村建设和治理能力。
“我们将继续强化支农项目资金精准对接，加强资金使用方案审查，确保资金项目安排紧紧围绕年度目标任务和工作重点。”四川省财政厅农业农村处处长张玲玲说。
直达资金“一竿子插到底”，有力保基本民生、保工资、保运转
前不久，得益于小微企业融资担保降费奖补资金的支持，四川省郡和商贸有限公司获得了1000万元贷款，化解了资金难题。郡和商贸是川藏物流（旅游）产业园项目建设主要原材料供应商，公司正常运营，保证了园区建设顺利推进。
小微企业融资担保降费奖补资金，正是中央下达给四川省的财政直达资金支持项目。去年以来，财政部将县级财力保障机制奖补资金等27项中央对地方转移支付整体纳入直达资金范围，总额2.8万亿元，总量增加1.1万亿元，基本实现了中央财政民生补助资金全覆盖。
江苏省财政厅预算审核中心主任朱力介绍，财政资金直达机制为处于“神经末梢”的县级财政提供了有力保障。2021年，全省县级“三保”（保基本民生、保工资、保运转）的可用财力9168亿元，所有县级均足额保障，相关财政资金供给单位人员工资、退休人员养老金、城乡居民低保、困难学生助学金等均已按时发放。
直达资金机制有力保障了民生项目资金需求，资金使用更准、更快、更安全，缓解了市县财政民生支出压力，强化基本民生托底保障力度，使国家惠企利民政策得到有效落实。
资金精准直达，必须建立完善有力的监管机制。四川省创新机制，建立起全流程管控体系，强化绩效目标管理和结果运用。山东省依托监控系统，在日常监督中设置了25条监控规则，每天向市县推送预警疑点信息，及时叫停违规支出。数据显示，2021年中央下达的2.8万亿元直达资金中，目前各地区形成支出2.67万亿元，为有效落实惠企利民政策提供资金保障。
据统计，中央财政直达资金中有510亿元用于保就业；1.92万亿元用于养老、义务教育、基本医疗等基本民生支出，约占总支出的72%；惠及各类市场主体166万余家；投资1亿元以上项目接近3000个，有效促投资、补短板；用于县级基本财力保障机制奖补资金支出超过3300亿元，有力地支持了基层保工资保运转等。
财政部党组书记、部长刘昆形象地比喻：我国有五级财政，每级财政相当于一个钱包，以往的分配是从最大的钱包装进第二个钱包，层层转发至第五个钱包，最后把钱给群众或者市场主体。“现在有了直达机制，财政资金从第一个钱包直接送达使用者，大大缩减了资金的在途时间。”他表示，2022年要继续用好财政资金直达机制，结合实际扩大范围，提高直达资金分配、拨付和使用效率。
预算管理一体化，让好钢用在刀刃上
财政政策提质增效，强化预算资金管理是重要内容。2019年6月，财政部在全国启动部署推进预算管理一体化建设，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审及调整、资金支付、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、流向明确、账目可查。
去年，山东省率先在省级财政应用这套系统，目前该省2022年度总预算编制、部门（单位）预算编制覆盖率均达到100%。
预算管理一体化在实践中有力地促进了财政资金提质增效。
提高预算编制科学化和精细化水平。山东省平邑县财政局副局长吕姣艳举例说，以前在预算编制中，将人员支出分为工资支出、基本养老、医疗保险等6项进行测算。如今在预算管理一体化系统中，进一步细分为基本工资、津贴补贴、离退休费等24项，而且会根据人员工资、职务职称自动测算，“既精准，操作起来又好用。”
让预算资金管理有“火眼金睛”。去年年中，山东省财政厅对6个2022年拟新增重大政策项目开展财政评估后，将其中4个项目评估结论定为“调整完善后予以支持”，两个项目评估结论定为“不予支持”，并初步压减2022年预算2.3亿元。
“通过事前绩效评估，博物馆通史展陈列布展项目压减预算1500万元。”山东省财政厅预算绩效管理处副处长吴国昭表示，预算绩效管理更加注重质量和效益，做到事前评估与完善政策、安排预算相结合，事中监控与问题整改、调整预算相结合，事后评价与项目延续、预算编制相结合，将财政资金用在刀刃上、紧要处。
山东省预算管理一体化成效是全国的缩影。目前各地省级预算管理一体化系统已经上线运行，并逐步覆盖地方各级财政部门和预算单位。
开展预算管理一体化，促进了相关部门提高政务效率。陕西省财政厅国库处处长尚海涛表示，这一系统初步形成了以项目为源头的全生命周期管理机制。“无项目不预算”“无预算不支出”，既有顺向环环相扣的控制机制，也有逆向动态可溯的反馈机制，实现了财政系统与银行、税务、统计等系统的数据衔接和实时汇聚，对预算资金项目全程追踪、问效、问责，为相关部门规范工作流程、提高政务效能提供了支持。
财政部预算司有关负责人表示，接下来将加强对全国预算管理数据的分析应用，进一步发挥好预算数据服务宏观政策制定和完善预算管理的作用。
“2022年将加快预算管理一体化。”刘昆表示，接下来将把资产、债务、绩效、政府采购等按照一体化管理要求融入预算管理主体流程，“地方各级财政部门和预算单位都要通过一体化系统开展2022年度预算管理。加快中央预算管理一体化建设，力争年内在符合条件的中央部门推广实施。”
版式设计：汪哲平
《 人民日报 》（ 2022年02月07日 17 版）
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