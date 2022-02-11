陆地探测一号01组A星首次开机，获取青海省海西地区图像。中国科学院空天信息创新研究院供图

人民网北京2月11日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院空天信息创新研究院（简称空天院）获悉，我国1月26日成功发射的陆地探测一号01组A星（LT-1A），于2月9日傍晚通过携带的合成孔径雷达（LT-1 SAR）载荷首次实现在轨成像，图像质量优异。

据悉，LT-1卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》中首个启动的卫星型号任务，包括LT-1A和LT-1B两颗先进的全极化L波段干涉合成孔径雷达（SAR）卫星。SAR是一种微波成像雷达系统，与光学成像系统一同构成了遥感卫星实现高分辨率对地观测的两大重要载荷，可不受光照和气候条件限制，全天时、全天候拍摄高分辨率微波照片，甚至可以透过浅层地表或稀疏植被获取被掩盖的信息，在对地观测领域具有不可替代的独特性。

LT-1 SAR载荷是我国首个以差分干涉测量为主任务的对地观测系统。LT-1A星将与即将发射的“双胞胎兄弟”LT-1B星形成星座，双星以公里级别的距离相伴飞行，通过双基SAR干涉体制协同对地面成像，获取地表高程信息。

空天院有关专家表示，此次LT-1A获取首轨高质量的图像，为后续LT-1卫星编队运行奠定了良好基础。结合双基SAR干涉测量与多模式极化成像体制，LT-1卫星系统将成为国际上首个具备单轨多模式极化干涉成像能力的SAR卫星，其典型应用之一是可测量森林生物量，为实现碳循环监测提供有效技术手段。

LT-1卫星SAR干涉测量模式工作示意图。中国科学院空天信息创新研究院供图

(责编：赵竹青、吕骞)