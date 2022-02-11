人民网记者 车柯蒙

当前，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，数字技术正渗透到经济社会发展各个环节。数据显示，2020年，我国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重达38.6%，增速达9.7%。

值得注意的是，数字经济的蓬勃发展，不仅成为我国经济增长和社会发展的重要力量，更赋能并带动各个领域实现数字化升级。

在南京滨江，中兴通讯的5G智能制造基地里，以往工厂流水线上密密麻麻的安装工人，换成了一只只精准高效的机械手臂；厂区内常见的人，则化身成了在数字化大屏幕前“操纵”这一切的工程师……生产过程中大量机器的导入，实现了“以5G制造5G”，装配质量漏检率降低80%，关键工序不良率降低46%,操作人员减少28%，周转率提速27%。

在云南神火智慧工厂，依托中兴通讯工业互联网平台构建数字底座，消除生产过程中电解操控、动力控制、空压控制等27套既有系统的数据孤岛，减少了60%的巡检及操作人员，使阳极组装合格率提升15%，预计每年可节电9000万度。

当数字经济的火车头释放出巨大牵引力，信息通信业将如何重塑自身定位、重构核心能力，加速推进千行百业的数字化应用水平？

以中兴通讯的战略定位为例，2022年，一方面，中兴通讯将继续“固本”，保持以CT业务为主的第一曲线的稳定增长;另一方面，不断加大在IT业务、数字能源和终端领域的拓展力度，积极打造中兴通讯增长第二曲线，以实现在战略超越期超越自我、超越行业周期，实现企业可持续发展。

何为第二曲线？在中兴通讯高级副总裁、首席战略官王翔看来，当前，5G等新技术驱动数字化进程，同时数字化浪潮又拉动新技术与传统行业进一步融合，为ICT产业发展勾勒出新的“第二增长曲线”，打开指数级新增长空间。为了实现企业的持续发展，在保持主导业务稳健发展的同时，必须依靠新市场、新客户、新技术开辟一条新的增长道路，展开企业一次全新的生命周期。中兴通讯在坚守CT主业，实现第一曲线稳中求进的同时，深耕IT、数字能源和终端等产业数字化新领域，加速拓新第二曲线，是做好“数字经济筑路者”，与产业伙伴共建数字经济新时代的有益实践。

在IT领域，中兴通讯重点构建服务器及存储、操作系统、数据库等IT产品底层竞争力，快速成为百亿级产品;同时，对特定细分行业成立矿山、冶金钢铁两大行业特战队，以实现5G行业应用市场的深度拓展;并综合ICT技术软硬件优势拓展到汽车电子领域，成立汽车电子产品线，助力汽车领域智能化，网联化和电动化的发展。

为把握全球双碳发展机遇，在数字能源领域，2022年开年，中兴通讯成立数字能源经营部，正式进军新能源市场，整合现有的电源、储能、IDC 和能源管理等产品与能力，和能源头部企业形成优势互补，共同推进整个产业的数字化进程。在终端领域，重点提升手机产品用户体验，加大品牌渠道建设，新设立智慧家庭产品线，发挥家庭宽带网络产品优势，大力拓展面向消费者的家庭智能化产品。

(责编：王仁宏、吕骞)