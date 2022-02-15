人民网记者 杜燕飞

近日，北京迎来了虎年的第一场瑞雪，这也给正在如火如荼举行的北京2022年冬奥会增添了别样的风景。

赛场内，运动员们正在以昂扬的精神面貌，向世界展现奥林匹克精神；赛场外，有一个群体也在保障冬奥，为体育盛会提供各方面的服务保障。

元宵节前北京大雪，在国家跳台滑雪中心等各大冬奥场馆，身着橘色工作服的清废团队人员集体出动，拿着背负式吹雪机、雪铲、竹扫把等开始了清雪工作……漫天飞舞的洁白雪花与这些橘色的温暖身影，成为了北京冬奥赛场上一抹亮色。

清废团队人员身着rPET材料的工作服套装进行清雪作业。人民网 欧兴荣摄

北京冬奥会期间，清废团队在零下十多度到二十多度的室外工作，需要应对刮风、下雪等复杂的天气环境，外套的保暖性至关重要。由于工作内容不同，对外套的灵活性、轻便性也有着特殊的要求。

清废团队人员身着rPET材料的工作服套装进行清雪作业。受访者供图

“我们联同材料合作伙伴与清废团队反复沟通，在外套设计中借鉴了户外冲锋衣的可拆卸功能，通过防寒外套搭配可拆卸保暖内胆的形式，让场馆清废人员能轻松掌控体感温度。衣服外套面料采用了rPET（饮料瓶再生）材料，具有良好的防水防污效果，且透气性良好。”设计并提供该套制服的可口可乐中国表示，可拆卸的保暖内胆里填充了rPET保暖绒，保暖性能媲美羽绒。它的吸水量也只有其自重的1%，即使在潮湿的环境中，保暖内胆依然能够保持良好的保温性能。

rPET材料工作服套装上的“回”字设计。受访者供图

“这件外套里面有一件可以拆卸的保暖内胆，热了可以拆下来，冷了再套上去，很方便。今天下大雪，外套外面也没有湿，里面依然很暖和，你看我都热的出汗了。”一位正在国家跳台滑雪中心进行清雪工作的清废团队人员笑着对记者说，衣服上还有反光条，可以确保自己在冰雪环境下或是在夜间工作时的安全。

值得一提的是，为体现“绿色办奥”理念，这套为清废团队提供温暖保护的衣服融入了饮料瓶再生材质。

“人们将手中喝完了的饮料瓶投入回收桶，这些饮料瓶被回收处理后，成为‘温暖包’工作套装的材料，来到冬奥会场馆清废人员的身上。这一过程，像是一次可持续的温暖传递——你将‘我’回收，‘我’给予需要的人以温暖。”可口可乐中国表示，瓶身的“回收我”标志和工作服上的“回”字元素交相呼应，仿佛完成了一次对话和协作，更好地激发公众对于循环再生的意识，鼓励更多公众参与到循环回收的行动中来。

rPET材料的工作服上标有“我是用28个饮料瓶做的”字样。受访者供图

北京冬奥组委总体策划部可持续发展处处长刘新平表示：“场馆清废服务工作是保障本届冬奥会可持续运营的重要一环，为冬奥场馆清废团队提供的工作服套装给我们的一线团队提供了‘有温度’的支持，在满足了现场清废人员功能性需求的基础上，设计新颖时尚，兼具环保理念，是一项具有实际意义且体现可持续发展理念的创新举措。”

除了“保暖包”外，北京2022年冬奥会处处彰显出“绿色办奥”理念。

北京冬奥会场馆内放置的饮料瓶回收桶。受访者供图

通过具有创意的方式在场馆呈现饮料瓶循环再生的关键触点——从瓶身带有“回收我”可持续号召的饮料，到融入“回”字元素、使用了rPETG材料的“瓶瓶罐罐桶”（饮料瓶回收桶）；从鼓励公众参与回收及投票的互动游戏，到使用的融入rPETG材料的餐桌、菜单牌、雨伞等，让公众直接感受到“天下无废”的意义，为北京冬奥会打造“可持续发展新典范”贡献力量。

事实上，这些场景大多数是日常生活中关于饮料瓶循环再生的关键触点。当人们走出北京冬奥会的场地，在日常生活之中也能被这些体验所感染，延续饮料瓶循环再生的故事，以“你我”的绿色生活方式助力实现北京冬奥会“可持续·向未来”的愿景。

(责编：杨曦、高雷)