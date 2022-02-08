本报记者 牛梦笛 本报通讯员 王昕蕊

原标题：2022年春节档票房突破60亿元

随着电影《长津湖之水门桥》等8部新片登上全国银幕，内容丰富的春节档题材带动市民观影欲望，丰富春节假期生活。图为2月2日，安徽省淮南市田家庵区吾悦广场星轶影城内，市民有序观影，享受假日生活。陈彬摄/光明图片

随着时代不断发展，看电影不仅是人们文化消费生活的刚需，而且逐渐演变成了春节期间的新年俗。国家电影局统计数据显示，截至2月6日，今年春节档总票房突破60亿元，取得了中国影史春节档票房第二的成绩。

纵观今年春节档，影片质量上乘、类型丰富，故事题材多样，充分满足了不同年龄段观众的观影需求。《长津湖之水门桥》《奇迹·笨小孩》《狙击手》《四海》《这个杀手不太冷静》《熊出没·重返地球》《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》《小虎墩大英雄》8部电影集中上映，涵盖了战争、剧情、动画、喜剧等多种题材样式，对观众具有不小的吸引力。不少电影领域的专家表示，今年的春节档为全年票房创下良好开局、奠定坚实基础。中国电影评论学会会长饶曙光说：“春节档呈现观影热潮，让我们重新燃起对中国电影新的憧憬。”

点燃爱国情怀的新主流大片凸显电影工业水平升级

自2020年以来，新主流大片持续发力，不仅点燃了观众的爱国主义情怀，同时也让大家看到了中国电影工业水平的进一步提升。

截至2月6日，《长津湖之水门桥》已取得了25.28亿元的票房成绩，位居春节档票房第一。影片在叙事上与《长津湖》相呼应，讲述中国人民志愿军战士在冰雪绝境之处，以钢铁般的意志三炸水门桥的故事。《长津湖之水门桥》的出品人、总制片人，博纳影业集团董事长于冬表示：“《长津湖之水门桥》在《长津湖》的基础上全面升级，有着更震撼的故事和更浓烈的情感。”

由张艺谋导演的《狙击手》是国内首部取材于“冷枪冷炮”运动中神枪手群体真实事迹的影片。这部电影从战争切面入手，以独特视角呈现抗美援朝战争，将视角对准每个普通而生动的志愿军个体，获得了较高的口碑。有观众表示：“在这部电影中看到了人性的光辉，还有人性中普通的烟火气。”

战争题材电影《长津湖之水门桥》《狙击手》充分展现了中国电影工业化水平的持续迭代升级。《长津湖之水门桥》总监制黄建新说：“中国电影的工业化之所以能达到今天这么高的水平，是缘于我们对中国电影的信念。中国是全世界少有的能实现电影工业化的国家，因为工业化的前提是产业化，如果没有一定的规模，就无法形成产业。中国有这么多爱看电影的观众，有这么大的行业规模，又有这么高的对电影的追求，加之国家对文化建设的重视，以及一系列政策措施的实施，这一切都让中国电影工业化具备了最基础的保障。”

合家欢电影营造春节档喜庆欢乐的浓厚氛围

春节档电影要实现叫好又叫座，除了本身质量过硬外，还需要在影片类型上多做尝试。今年春节档中喜剧和动画类型均取得了不错的成绩。截至2月6日，影片《这个杀手不太冷静》票房达13.87亿元，位居今年春节档票房第二，《熊出没·重返地球》以5.68亿元的票房成绩位居第四。

《这个杀手不太冷静》诠释了“小配角”只要坚持、只要善良、只要始终心怀热爱，也可以成就美好人生。作为春节档中唯一一部纯喜剧电影，许多观众都表示想要和家人一起走进电影院共同观看，感受过年的热闹喜庆氛围。

老少皆宜、老百姓喜闻乐见的电影也是春节档观影的重要品类。除了一些喜剧电影外，动画电影也具备不可替代的作用。三部动画电影更是让不同年龄段的观影人群聚集在一起，享受着合家欢电影带来的春节欢乐祥和的团圆氛围。《熊出没·重返地球》虽然表面上看是一部动画片，但其融入科幻元素、尝试拓展电影受众群体的做法，让不少观众有耳目一新之感，由此获得不错的口碑。《小虎墩大英雄》是国产动画原创IP第一次亮相春节档。动画片中，小虎墩为了与父母团圆才开始冒险，不仅传达了“仁义礼智信”的传统文化价值观，也表达了中国人对于团圆的渴望。《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》融入了体育竞技元素，呼应了正在进行的北京冬奥会，也激发了体育迷们的热烈讨论。

一些电影从业者表示：“今年春节档的票房成绩对我们来说是压力也是动力，只有创作出更多精品力作，才会真正实现叫好又叫座。”

现实题材作品讲述普通人的奋斗故事引共鸣

今年的春节档电影依然关注并深耕现实题材，《奇迹·笨小孩》从“个体”奇迹展现深圳这座城市的奇迹，以温暖视角聚焦在深圳打拼生活的普通人，凸显普通人奋斗不服输的坚强精神。

《奇迹·笨小孩》导演文牧野表示：“烟火气是这部电影贯穿始终的氛围。将故事还原真实、将情感落到实处，是我在电影创作中的诉求。”电影在任何时候都不能脱离时代、脱离观众，如果创作者对人性了解不够深刻、对现实生活不深入，很难处理好现实主义题材。北京师范大学艺术与传媒学院戏剧与影视学专业研究生王颖观看影片后说：“《奇迹·笨小孩》是一部设定目标、一步步打怪完成任务类的电影，几位主演的演技让人动容。整体风格延续了导演上一部作品《我不是药神》中的小人物以及人物群像的刻画，既写实也造梦。”同时，今年春节档影片中还有关注小镇青年命运的《四海》，其中所提到的网络借贷、养老等话题也引人反思。

在北京师范大学艺术与传媒学院副院长杨乘虎看来，“电影不仅要讲好历史故事，也要表现当下中国老百姓的美好生活，向世界展现一个可亲、可近、可信的中国形象”。2022年春节档电影用精品力作迎来了开门红，相信2022年的中国电影还将用更多优秀作品不断刷新纪录、创造奇迹。

（本报记者 牛梦笛 本报通讯员 王昕蕊）

(责编：罗知之、初梓瑞)