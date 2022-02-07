人民网北京2月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日公布的最新外汇储备规模数据显示，截至2022年1月末，我国外汇储备规模为32216亿美元，较2021年末下降285亿美元，降幅为0.88%。

对于2022年1月外汇储备规模变动的原因，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年1月，外汇市场运行总体延续平稳态势，境内外汇供求呈现基本平衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策预期、地缘政治及宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。

“外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。”王春英说。

业内人士认为，1月我国外汇储备规模回落，主要原因是由于估值因素引起的。当月受主要国家货币政策预期、地缘政治及宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，导致我国1月外汇储备规模下降。

民生银行首席研究员温彬表示，1月真实贸易和跨境资本流动对外汇储备规模保持基本平稳形成贡献。证券投资方面，1月北向资金呈现净流入态势，累计净流入167.7亿元。这些因素对我国外汇储备规模保持稳定形成支撑。

温彬认为，下一阶段，我国宏观政策要继续促进经济企稳回升，加大力度提振内需。同时，增强人民币汇率弹性，促进外汇储备规模保持平稳。

“当前全球新冠肺炎疫情持续，外部环境不确定因素增多，国际金融市场波动性加大。但我国坚定不移推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，将为外汇储备规模总体稳定提供有力支撑。”王春英表示。

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