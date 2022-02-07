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交通部门扫雪除冰确保群众返程安全

2月7日全国预计发送旅客2857万人次

2022年02月07日19:11 | 来源：人民网
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人民网北京2月7日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月7日（春运第22天），全国预计发送旅客2857万人次。其中铁路预计发送旅客890万人次，公路1800万人次，水路52万人次，民航115万人次。全国高速公路预计流量3337.37万辆。

2月7日，青海东部、甘肃中东部、陕西中部和东南部、河南南部、湖北东部和南部等地积雪深度达1-10厘米，为确保群众安全返程，交通运输部指导各地交通部门积极应对，切实保障春运期间道路安全畅通。

甘肃交通部门为有效应对大范围降雪天气，及时发布气象预警信息，全员进入应急状态。特别是对环兰高速公路及普通国省干线主要通道，提前做好队伍、设备和物资应急准备。按照“一路一方案”的保畅预案，高速公路主要通过机械全面除雪，普通干线公路以机械除雪为主、人工除雪为辅，采取滚刷、推雪板在前，融雪剂撒布车辆在后的组合模式，提高除雪效率，保障春节返程出行安全畅通。

青海交通部门采取“机械设备与人工配合、集中处理和点面结合作业”的方式，不间断进行扫雪除冰作业。在加强安全生产管理工作的同时，重点对易发生危险隐患路段的急弯、陡坡及时进行抛撒融雪剂、防滑料，设立醒目的安全警示标志，提醒司机谨慎驾驶。进一步加大路网监控力度，对持续降雪地区随时观测，做到随降随清，保障过往司乘人员安全出行。

宁夏交通部门调配防滑物资、出动机械设备，在国省干线重点路段采取撒融雪剂和防滑沙，确保辖区公路、桥隧安全畅通。同时，加强对桥梁路段特别是急弯陡坡路段的巡查力度，发现结冰立即处置，消除安全隐患，为群众提供便捷、通畅、高效、安全的出行环境。

国务院联防联控机制春运工作专班提醒，未来十天，低温阴雨雪天气仍将持续，其中安徽、江苏等地仍有较强降雪，恰逢春运返程高峰，需防范积雪、道路结冰等对交通出行的不利影响。

(责编：王连香、吕骞)

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