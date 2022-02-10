本报记者 徐佩玉

江苏省去年实现GDP总量11.64万亿元，增速位列全国第五。图为一艘远洋滚装轮近日在连云港港东方公司码头装载汽车外运。

王 春摄（人民视觉）

2021年，湖北省经济增速领跑全国，成绩亮眼。图为春节期间，游客在武汉武昌楚河汉街观看糖画。

赵广亮摄（人民视觉）

近期，31个省区市2021年GDP数据先后出炉，并陆续发布了2022年经济增长预期目标。

看总量，不少省份在过去一年实现了跨越式突破，更多省份一步一个脚印保持经济稳步增长。

看增速，2021年各省份普遍实现了恢复性增长，特别是湖北省和海南省的经济增速尤为突出。

看城市，北京、上海GDP总量双双超过4万亿元，而东莞成为全国第24个GDP总量超万亿元的城市，也是广东第4个“万亿俱乐部”成员。

多地GDP总量跨上新台阶

——广东GDP超12万亿元，湖北经济增速位列全国第一

2021年，多个省份GDP总量跨上新台阶。

广东是名副其实的GDP大省。2021年，广东省GDP总量达到12.44万亿元，成为全国首个也是唯一一个GDP跨上12万亿元台阶的省份，连续33年居全国第一。江苏省2021年实现GDP总量11.64万亿元；山东省为8.31万亿元；浙江省实现GDP总量7.35万亿元；河南省GDP总量达5.89万亿元。如果以去年平均汇率计算，广东、江苏两省GDP均已超过韩国的经济总量。

总量迈上新台阶，经济增速也保持恢复性高增长。

2021年，湖北省以12.9%的两位数增速位列全国第一，海南省实现了11.2%的高增长，紧接着是山西、江西、江苏、浙江、北京、山东、安徽、重庆、四川等。

“2021年是各地经济稳步复苏的一年，领跑者仍然是排在第一梯队的省份，呈现出你追我赶和稳中求进的发展态势。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对本报记者表示，2021年各省份成绩单呈现出一些新特点——

湖北省经济总量突破5万亿元。刘向东分析，湖北省相对于全国其他地方出现更加显著的恢复，经济增速高达12.9%，一方面受2020年负5%低基数效应影响，另一方面也得益于疫情发生以来各方给予湖北的大力支持。

海南省增速突出。2021年海南自贸港建设红利初步释放，海南省地区生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额增速均位居全国前列。海南省统计局局长刘自更表示，2021年海南省主要指标增速均快于上一年，主要经济指标增速历史性地全面跻身全国前列，充分展现了自贸港建设为经济社会发展带来的强劲动力。

人均GDP增长取得新突破。2021年，全国人均GDP超8万元，折合1.25万美元。具体看各地，北京、上海、江苏的人均GDP突破2万美元，其中北京和上海分别约2.85万美元和2.7万美元，距3万美元的关口越来越近。

“万亿俱乐部”再扩容

——北京、上海GDP均超4万亿元，东莞成为第24个GDP超万亿元城市

看完省份成绩单，再看城市——2022年，“万亿俱乐部”城市继续扩容。

1月24日，东莞市统计局公布2021年东莞经济运行情况：2021年全年东莞市地区生产总值为10855.35亿元，同比增长8.2%，两年平均增长4.6%。至此，东莞成为中国第24个GDP超万亿元城市，也是广东省第4个GDP超万亿元城市。

在珠三角已有深圳、广州两座万亿GDP城市的背景下，东莞何以脱颖而出？刘向东分析，这主要得益于粤港澳大湾区产业分工明确。东莞承载着深圳等城市的辐射带动作用，在电子信息、电气机械、家具服装、食品饮料等方面形成较强的产业集群，并与大湾区其他城市形成很好的互补配套，吸引了更多资金、人才、技术等要素资源集聚，使其成为全球的生产车间和制造基地，并在对外开放方面走在了全国前列。

“万亿俱乐部”城市数量在增长，头部城市的经济总量也再上一个新台阶。

2021年，北京、上海GDP总量迈过4万亿元门槛，分别达到40269.6亿元和43214.85亿元。增速方面，上海GDP实际增速略低于北京。深圳成为中国第3个GDP突破3万亿元的城市。广州和重庆以28231.97亿元和27894.02亿元的成绩紧随其后，二者差距从2020年不到17亿元扩大到337.95亿元，“北上广深”四大一线城市地位更加稳固。

“新成员”竞争激烈。武汉、合肥、福州实际增速位居全国前列，分别达到12.2%、9.2%、9%，高于全国平均水平8.1%。合肥与济南的差距进一步缩小。

多座城市把GDP突破万亿元列为经济发展目标。江苏的常州和徐州两市增势明显，2021年GDP分别达到8807.58亿元和8117.44亿元，成为下一批万亿城市“后备军”。刘向东分析：“‘十四五’期间，烟台、常州、徐州、唐山、大连、温州、昆明、厦门等城市提出未来几年GDP总量争取突破万亿元。从目前发展形势看，实现这一目标并不容易，这些城市还需要继续铆足劲，才有望尽快跨入‘万亿俱乐部’。”

各地蓄力冲刺2022

——中部奋起直追，产业升级、消费复苏是重头戏

展望2022年，除天津外，30个省份均在政府工作报告中提出了2022年经济增长预期目标，海南9%左右的目标位列第一，西藏为8%左右。

产业升级、消费复苏是各地稳增长的重头戏。

回看2021年成绩单，GDP量质齐升的省份，大多呈现出新兴动能强劲的特点，先进制造业比重较大，高技术产业带动力增强。在新的一年，各地也不约而同更加强调产业升级、高质量发展，将新能源、数字经济、智能制造、发展专精特新“小巨人”等列为发展重点。

各地还明确提出将持续推进消费复苏。去年底以来，已有重庆、成都、合肥、郑州、南京等30多个城市陆续推出消费券。这些消费券主要集中在餐饮、购物、旅游和体育等领域，以带旺“两节”消费。刘向东认为，消费复苏仍面临不少挑战，但始终是各地稳增长的重要途径。他建议，各地应持续推进城市更新和消费型城市建设，加快畅通国内经济循环，主动提升经济增长的稳定性。

值得注意的是，2022年中部六省确立的增长目标较高。其中湖南、山西设定在6.5%，河南、安徽、江西、湖北设定在7%。

2021年中部六省GDP总量达到250132.5亿元，占全国经济总量比重超20%，占比逐渐扩大。其中河南2021年GDP总量达到5.89万亿元，是中部第一经济大省。湖北GDP总量也首次突破5万亿元，湖南省为4.6万亿元，安徽去年GDP也跨过4万亿元门槛。山西、江西的增长势头也很好。

对于中部地区形成的赶超之势以及中部地区未来的发展前景，中国区域经济学会副会长陈耀分析：“2021年，中央专门出台了促进中部地区高质量发展的意见，为中部地区发展指明方向。要打造全国重要先进制造业中心，中部地区能源、制造业方面的优势还会继续发挥。特别是国家高度重视实体经济的发展，中部地区作为先进制造业的中心地位还会发挥重要作用，全国的制造业将进一步向中部地区集中，其装备制造的优势将更加突出。”

“2022年我国面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，各地更加注重预期引导，不少省份主动调低了经济增长目标，但仍维持在5%以上的中高速水平，你追我赶的良好竞争态势仍在继续。”刘向东认为，今年区域经济发展势头被普遍看好。

(责编：岳弘彬、牛镛)