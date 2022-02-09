人民网北京2月9日电 （记者罗知之）近日，人民银行等三部门联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》），自2022年3月1日起施行。《办法》规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。对此，人民银行有关司局负责人表示，金融机构执行该规定不会影响居民正常现金存取款业务，业务便利程度亦不会受到影响。

人民银行指出，制定《办法》有利于顺应金融行业发展，提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力。近年来，随着金融产品和业务模式发生变化，金融行业反洗钱工作出现一些新挑战，为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，需要通过制定《办法》进一步完善反洗钱监管制度，加强反洗钱监管。

人民银行有关司局负责人介绍，金融机构执行该规定不会影响居民正常现金存取款业务，业务便利程度亦不会受到影响。正常情况下，金融机构不需要客户填写信息或者提供证明材料，金融机构在简单询问了解后即可直接为客户办理现金存取业务并登记相关情况，只有发现交易明显异常、有合理理由怀疑交易涉嫌洗钱等违法犯罪活动时，才会向客户进一步了解情况。

“‘为存款人保密’是《商业银行法》中确立的基本原则，金融机构对业务办理过程中获得个人信息、客户隐私必须严格保密。除了遵从《民法典》《个人信息保护法》等一般性法律规定的要求，金融机构还需要按照《商业银行法》《反洗钱法》等金融监管法律的要求建立严格、完备的客户信息保密制度。泄露个人信息、客户隐私，银行及其工作人员要承担法律责任，情节严重还要承担刑事责任。”上述负责人说。

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