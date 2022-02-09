人民网北京2月9日电 （黄盛）近期，中国基金业协会发布了2021年度《公募基金行业社会责任履行情况报告》（以下简称《社会责任报告》）和《精准扶贫报告》，展现行业为实体经济发展积极贡献力量。

据介绍，《社会责任报告》全文共计175个案例，从多维度展示了公募基金行业推动实体经济发展、服务国家战略、抗击疫情、积极投身公益慈善事业等共计12个方面的社会责任履行情况；《精准扶贫报告》全文共计150个案例，从金融扶贫、产业扶贫、教育扶志及扶智、医疗扶贫、生态扶贫等5个方向32个专项领域展现了公募基金精准扶贫工作中的探索。

中国基金业协会表示，过去一年来，公募基金优化行业生态、加快文化建设，在合规、稳健、专业、诚信等方面落实文化理念；驰援抗疫一线、维护市场稳定，积极捐款捐物1.7亿元；积极投身慈善，开展245个公益慈善活动项目、投入资金1.4亿元，项目受益人数71.79万人；坚持责任投资，守护绿水青山，设立低碳环保、美丽中国、可持续发展、绿色、公司治理、养老等符合社会责任投资方向和理念的基金247只；投资者教育领域投入超2亿元，累计举办投教活动1.5万余次、受众超1.1亿人次；行业1776只基金分红约1.13万次，分红金额超2.6亿元。

报告显示，近年来公募基金服务国家脱贫攻坚战略，通过发挥专业能力、参与扶贫公益，有效解决贫困地区投资主体单一、社会发展和民生公益等问题，激发了贫困地区发展的内生动力，推动贫困地区经济均衡发展、民生公益保障提升。

中国基金业协会表示，行业以“三个坚持”突显使命担当，坚持多领域扶贫，强化帮扶资金支持；坚持全方面扶贫，拓展精准扶贫路径；坚持专业化扶贫，巩固精准扶贫成果。

(责编：孙红丽、吕骞)