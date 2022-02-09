人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

积极践行责任担当：中国基金业协会发布报告展现行业作为

2022年02月09日17:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月9日电 （黄盛）近期，中国基金业协会发布了2021年度《公募基金行业社会责任履行情况报告》（以下简称《社会责任报告》）和《精准扶贫报告》，展现行业为实体经济发展积极贡献力量。

据介绍，《社会责任报告》全文共计175个案例，从多维度展示了公募基金行业推动实体经济发展、服务国家战略、抗击疫情、积极投身公益慈善事业等共计12个方面的社会责任履行情况；《精准扶贫报告》全文共计150个案例，从金融扶贫、产业扶贫、教育扶志及扶智、医疗扶贫、生态扶贫等5个方向32个专项领域展现了公募基金精准扶贫工作中的探索。

中国基金业协会表示，过去一年来，公募基金优化行业生态、加快文化建设，在合规、稳健、专业、诚信等方面落实文化理念；驰援抗疫一线、维护市场稳定，积极捐款捐物1.7亿元；积极投身慈善，开展245个公益慈善活动项目、投入资金1.4亿元，项目受益人数71.79万人；坚持责任投资，守护绿水青山，设立低碳环保、美丽中国、可持续发展、绿色、公司治理、养老等符合社会责任投资方向和理念的基金247只；投资者教育领域投入超2亿元，累计举办投教活动1.5万余次、受众超1.1亿人次；行业1776只基金分红约1.13万次，分红金额超2.6亿元。

报告显示，近年来公募基金服务国家脱贫攻坚战略，通过发挥专业能力、参与扶贫公益，有效解决贫困地区投资主体单一、社会发展和民生公益等问题，激发了贫困地区发展的内生动力，推动贫困地区经济均衡发展、民生公益保障提升。

中国基金业协会表示，行业以“三个坚持”突显使命担当，坚持多领域扶贫，强化帮扶资金支持；坚持全方面扶贫，拓展精准扶贫路径；坚持专业化扶贫，巩固精准扶贫成果。

(责编：孙红丽、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
积极践行责任担当：中国基金业协会发布报告展现行业作为
　　人民网北京2月9日电 （黄盛）近期，中国基金业协会发布了2021年度《公募基金行业社会责任履行情况报告》（以下简称《社会责任报告》）和《精准扶贫报告》，展现行业为实体经济发展积极贡献力量。 据介绍，《社会责任报告》全文共计175个案例，从多维度展示了公募基金行业推动实体经济发展、服务国家战略、抗击疫情、积极投身公益慈善事业等共计12个方面的社会责任履行情况；《精准扶贫报告》全文共计150个案例，从金融扶贫、产业扶贫、教育扶志及扶智、医疗扶贫、生态扶贫等5个方向32个专项领域展现了公募基金精准扶贫工作中的探索。…
个人存取现金超5万元将要登记 对普通储户会有影响吗
　　人民网北京2月9日电 （记者杜燕飞）央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》)明确，自今年3月1日起，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。 《意见》正式实施后，是否会给公众存取款带来不便？对此，招联金融首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示，我国移动支付较为发达，流动中的现金占比较少，个人存取5万元及以上现金的情况并不多。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部