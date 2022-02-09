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个人存取现金超5万元将要登记 对普通储户会有影响吗

2022年02月09日17:04 | 来源：人民网
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人民网北京2月9日电 （记者杜燕飞）央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》)明确，自今年3月1日起，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

《意见》正式实施后，是否会给公众存取款带来不便？对此，招联金融首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示，我国移动支付较为发达，流动中的现金占比较少，个人存取5万元及以上现金的情况并不多。同时，移动支付以及试点中的数字人民币等多元化的非现金支付方式，可以满足人们日常的生活所需，对于自然人客户存取款影响很小。

“《意见》并没有限制储户单笔存取款数额，只是在存取现金金额超过5万元人民币或者等额外汇时，需要增加一项程序：存款时填写资金来源、取款时填写资金用途，也未要求出具证明材料。”一家国有大型商业银行业务人员对记者表示，只要是正当合法的来源、用途，按规定办理现金业务登记就可以，该规定对个人存取款便利程度影响很小。

记者梳理发现，央行自2020年7月1日起在河北省、10月1日起在浙江省和深圳市试点开展大额现金管理工作。河北个人存取款10万元以上，深圳个人存取款20万元以上，浙江个人存取款30万元以上要登记，试点期限为2年。当时央行即表示，大额现金管理不会明显影响到社会公众日常经济活动。只要客户依规履行登记义务，大额存取现金并不受到限制。

值得一提的事，《意见》指出，金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。

“近年来，随着金融产品和业务模式发生变化，金融行业反洗钱工作出现一些新挑战，为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，需要通过制定《办法》进一步完善反洗钱监管制度，加强反洗钱监管。” 三部门相关负责人今年1月份在答记者问时表示。

业内人士认为，现金具有匿名、不可追踪等特点，大额现金往往被利用来进行洗钱、逃漏税等不法行为，危害国家经济金融秩序。

根据2016年修订后的《金融机构大额和可疑交易管理办法》，对当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应进行报告，报告要素包括客户姓名、身份证件号码、资金流向等；对可疑交易，无论金额大小，都应进行报告。

“此次公布的《办法》进一步细化、完善了客户身份资料及交易记录保存的具体要求，并参照国际通行标准，补充完善客户尽职调查的相关要求。”董希淼表示，《办法》有助于完善反洗钱监管制度，打击非法的现金使用行为，提高反洗钱工作水平，减少洗钱、恐怖融资等犯罪活动，更好地维护金融稳定和金融安全。

董希淼指出，下一步，金融机构应完善业务流程，运用科技手段加强对大额和可疑交易的监控能力，提升反洗钱水平。同时，要严格按照个人信息保护法等法律法规，妥善保管相关信息数据，做好客户信息和隐私保护。公众也要认识到，配合金融机构和特定非金融机构做好反洗钱工作是自己的义务，要做好大额现金存取业务登记等工作。

(责编：孙红丽、吕骞)

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