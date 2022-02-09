《“十四五”建筑业发展规划》印发
到2025年装配式建筑占新建建筑30%以上
2022年02月09日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月8日电 （记者丁怡婷）住房和城乡建设部近日印发《“十四五”建筑业发展规划》，提出到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上；新建建筑施工现场建筑垃圾排放量控制在每万平方米300吨以下，建筑废弃物处理和再利用的市场机制初步形成。
规划提出了加快智能建造与新型建筑工业化协同发展、健全建筑市场运行机制、完善工程建设组织模式、培育建筑产业工人队伍、完善工程质量安全保障体系、稳步提升工程抗震防灾能力、加快建筑业“走出去”步伐等主要任务。
其中提到，大力发展装配式建筑，积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构，培育一批装配式建筑生产基地；加快建筑机器人研发和应用，积极推进建筑机器人在生产、施工、维保等环节的典型应用，辅助和替代“危、繁、脏、重”施工作业。
《 人民日报 》（ 2022年02月09日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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