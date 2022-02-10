本报记者 林丽鹂

“截至去年底，全国登记在册个体工商户已达1.03亿户，约占市场主体总量的2/3。这是一个历史性突破，迈上了1亿户。”国家市场监督管理总局相关负责人近日在国新办新闻发布会上介绍。

个体工商户在我国市场主体中数量最多，其中九成集中在服务业，主要以批发零售、住宿餐饮和居民服务等业态为主。调查显示，个体工商户平均从业人数为2.68人，以此推算，全国个体工商户解决了我国2.76亿人的就业。

近两年，尽管受到疫情影响，个体工商户仍总体发展平稳。去年，全国新设个体工商户1970.1万户，同比增长17.2%，超过了从2012年到2021年年均11.8%的增速；个体工商户新设退出比为100∶50，与近几年数据基本持平。

相关部门将继续帮扶个体工商户发展，充分发挥扶持个体工商户发展部际联席会议作用，持续完善政策措施，优化营商环境，开展各项服务。

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)