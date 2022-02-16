人民网北京2月16日电 （记者杜燕飞）日前网上有消息称，个人收款码近4年数据将被追查，一旦数额较大需按4.5%补税，还要缴纳滞纳金和罚款，引发社会关注。

对此，微信和支付宝均表示，上述说法是谣言。微信支付表示，今年3月1日之后，个人收款二维码仍可继续使用，其中部分具备明显经营行为的用户需按照规定升级为经营收款码，明显经营行为的标准监管部门将会在近期公布，且平台会在用户升级前会保留一段时间作为过渡期。如符合升级标准，微信收款助手将下发消息通知，未收到通知的用户不会受到影响。

商户收款码开通流程。来源：微信支付智慧生活公众号

今年1月5日，微信支付已就过渡期内的收款条码使用情况发布说明：目前，微信支付个人收款码和商户收款码都能正常使用，日后若涉及相关调整，将另行通知。

“微信、支付宝的收款码不是不能用，而是指今年3月1日起个人收款码不能用于具有明显的经营特征的收款行为。也就说，从事金额比较大、交易频繁的经营活动，应申请成为特约商户并使用商户收款码，不能再使用个人收款码进行收款。”招联金融首席研究员董希淼表示，个人静态收款码也并非不能用，而只是说个人静态收款码原则上不能用于线上的远程收款，线下的面对面个人静态收款码可以继续使用。

“使用‘码牌’或者打印封装的二维码的商户，需要向收款服务机构（如微信、支付宝等）申请转为商用收款码，但消费者日常支付体验和感受不会受到影响。”人民银行有关负责人此前表示，如果消费者在早点摊购买煎饼果子习惯用手机支付，仍然可以用扫码等方式付款，没有任何变化。如果卖菜的商贩此前就已经使用经营收款码收款，也不受任何影响。

该负责人表示，在相关要求实施之前，支付服务机构必须要全面、充分评估客户正常支付需求，制定配套服务解决方案，确保服务成本不升、服务质量不降。收款服务机构有义务免费为商户提供商用收款码，商户只需要提供必要的身份核实信息。

(责编：杨曦、高雷)