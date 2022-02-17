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济南查处虚开机动车发票案：控制35家空壳公司 涉案2.59亿元

2022年02月17日09:58 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电 （记者王震）控制35家空壳公司、涉案2.59亿元，近期，山东省济南市税务部门经税收大数据分析，发现部分机动车销售企业存在虚开发票嫌疑，遂联合公安部门依法进行立案检查。

经查，以葛庆为首的虚开犯罪团伙控制35家汽车销售空壳公司，对外虚开机动车销售统一发票925份，价税合计金额2.59亿元，帮助购车人低价购车偷逃税款，并从中非法牟利。

目前，山东省济南市历下区人民法院已依法对该案3名被告人以虚开增值税专用发票罪作出一审判决，其中主犯葛庆被判处有期徒刑9年6个月并处罚金50万元。相关购车人所偷逃税款正在依法追缴中。

济南市税务局有关负责人表示，下一步，税务部门将充分运用税收大数据，有效发挥常态长效打击“假企业”“假出口”“假申报”工作机制作用，不断提高部门联合打击的协同性、精准性，坚决依法严厉打击各种偷逃税行为，营造法治、透明、公平的税收营商环境。

(责编：王震、高雷)

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