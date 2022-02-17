人民网记者 李楠桦

近年来，蓬勃发展的数字经济深刻改变着人类生产生活方式，为中国经济注入新动能。

作为数字经济中的重要生产力和关键生产要素，数据正深入渗透到生产、分配、交换和消费的各个环节，对其他生产要素产生放大、叠加、融合、倍增效应，成为加快构建新发展格局的新资源、新动力。

如何完善数据基础制度？如何保障数据安全？如何打通数据流通中存在的“堵点”？

近日，多位网友在国家发展改革委创新和高技术发展司联合人民网面向社会开展的“我为数据基础制度建言献策”活动中提出建议，希望在数据治理方面形成全国“一盘棋”，进一步完善数据安全保护制度，建立统一的全国各行业基础数据标准和平台系统对接标准体系。

把数据“管好用好”

随着5G、大数据等新技术的发展和应用，各类数据迅猛增长、海量聚集。在数据资源的不断累积的同时，如何完善数据基础制度，以顶层设计统筹数据资源，让数据持续发挥其应有的价值显得尤为重要。

有不少网友认为，应该由国家成立专门机构统一管控，负责关键数据的采集、传输、存储等。

网友杜先生建议公民个人敏感信息应由国家有关部门收集整理。

网友段先生建议数据发展需要市场引领，但应由政府部门管控。

网友向先生认为，基础数据如语言词条等，应由权威部门发布，力求做到科学准确，防止谬误流传。

网友覃先生留言说，“完善数据基础制度，一定要以全国为出发点，各省区市节点确保数据流通安全有序，加强数据源头保护、杜绝数据泄露和隔绝网络攻击数据基础设施，防范和化解数据终端和数据中心等安全危机，数据保护形成全国‘一盘棋’。”

为隐私数据把好“安全门”

近年来，平台经济高速发展，网络平台在提供公共服务的同时，也收集了大量数据。这些数据记录着用户的行为轨迹，平台企业利用算法分析，可以精准判断消费者的“喜好”。这些信息一旦泄露，势必将威胁公众的隐私安全。在大数据时代，如何保护好用户的隐私数据安全，成为平台企业的一道必答题，也是数据监管的一大重点。

如何为数据把好“安全门”？网友认为，不得过度、无序、随意地采集个人信息。

“个人隐私信息在收集前，必须提前告知用户并得到许可，对于恶意收集信息的个人和单位必须严惩严罚。”网友靳先生建议，在个人非隐私数据及社会数据利用方面，任何机构或组织不能滥用，须建立公开公正的制度和数据使用通道，并能及时反馈处理意见。

网友王先生认为，基于数据的特殊性，数据基础制度在设计上应既体现个人数据的隐私性，也体现基础数据的全民所有性，从而更好地服务社会。

网友杨先生建议，要同步形成数据安全制度，并在全社会树立数据安全有法可依、有法必依、违法必究、执法必严的共识。“要充分做好数据系统国产化，数据加密与授权共享等底层技术体系设计与自主可控，做到数据流转的完全可控安全防护。”杨先生表示。

让数据畅快“跑起来”

数据“跑起来”，才能更好地用起来。

网友建议，全国各地应积极建立协同沟通机制，共同推进数据要素市场改革，从横向上形成数据互通、信息整合的通道。

网友杨先生认为，要积极开展数据生产要素运用的制度建设，保障数据的可控流转，避免数据孤岛和各种数据壁垒的制约。

网友方女士建议，建立统一的全国各行业基础数据标准和平台系统对接标准体系，从而降低部门和企业使用交易数据的成本，打通数据产生、收集、使用壁垒。

网友马先生同样认为，应为具有流通价值的行业数据统一标准。“数据市场化交易的关键一点是做到数据格式的标准化，国家先关部门可联合行业企业或授权相应行业协会建立数据格式的国家标准。”他说。

网友张女士表示，可依照下载收费等方式进行数据市场体系搭建，完善收费等级，合理规范管理相应的市场体系。

据悉，“我为数据基础制度建言献策”活动将持续到2月28日，欢迎社会各界继续积极参与。

(责编：李楠桦、高雷)