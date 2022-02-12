原标题：200亿元市场崛起！“剧本杀”真的是一门好生意吗？

近年来，以“剧本杀”“密室”为代表的新兴娱乐活动正在市场上兴起，成了现在年轻人的娱乐活动首选。

今年3月1日《密室剧本杀内容管理暂行规定》将在上海正式施行。上海也是全国首个正式将密室剧本杀纳入管理的城市。目前上海的剧本杀市场情况怎么样？

上海：剧本杀门店快速扩张 需求旺盛票价可卖到500元

在上海普陀区的一家剧本杀门店里记者看到，工作日下午，依然有不少玩家正在玩剧本杀。他们围坐一圈，拿着各自的剧本，热烈讨论，依靠交流、逻辑推理来寻找答案。负责人告诉记者，现在连工作日他们的包间几乎都是订满的，特别是春节期间更是一间难求。

上海某剧本杀门店创始人 杨文晖：我们原本是10个房间，现在玩家需求太大，增加了一些场次，扩到16个房间，预订要提前一个多月才能订得到。1月份就已经把2月份春节期间的档次全部订满了。

采访中记者发现，剧本杀、密室的玩家主要为喜欢逻辑推理、角色扮演及新鲜体验的年轻人，其中有不少玩家一周能玩2到3场剧本杀。

除了桌面剧本杀，近一年来，沉浸式的剧本杀也开始在市场上兴起。通常这样的剧本杀门店占地面积大、布景精致，有不少演职人员通过演绎的手法来引导玩家进行游戏，不过这种沉浸式的剧本杀的客单价在每人500元左右，是桌面剧本杀客单价的3倍。

上海某沉浸式艺术推理剧场负责人 王予：这是我们一个剧本当中的场景，有上百个灯光点位特效，包括水泥山洞置景、水泥造树，还有一个6米长的龙身，总造价加起来大概有上百万。

上海推出全国首个密室剧本杀新规 对未成年人设限

数据显示，2020年中国剧本杀市场规模已达117.4亿元，预计到2022年中国剧本杀行业市场规模将增至238.9亿元，迅猛发展的新兴行业在带来消费的同时，也出现了不少问题。

随着消费者规模的扩大，剧本杀门店也如雨后春笋般出现，数据显示，全国范围内共有超万家桌游相关企业，仅2021年就新增注册量5957家，为近十年来最多，同比增长85%。

某剧本杀门店上海区主管 钱溋：我入行两年多，当时我们是只有一家门店，这两年到现在，全国已经有将近50家门店了。

孟玉洋是上海某剧本杀门店的负责人，记者见到他时，他在跟工作室员工一同讨论着新剧本以及场景的设计问题。他告诉记者，剧本杀行业发展得非常快，门槛也相对较低，随着同行业竞争也愈发激烈，他们需要不断创新内容才能吸引更多消费者。此外剧本杀快速发展的同时也出现了不少亟待解决的问题。

上海某剧本杀文化传播有限公司创始人 孟玉洋：开店门槛比较低，买几个剧本装修就可以。有些内容可能涉及未成年人不适合参与的内容，还有面临盗版的风险，如果店家没有所谓的报备或者所有的资质，可能追诉维权的事情也比较难。

在采访中，不少玩家也告诉记者，他们在玩密室剧本杀的时候，也确实遇到过一些吓人的经历。

上海剧本杀玩家：不太能够接受有“鬼”突然追出来，我觉得最好做分级，这样不同的玩家都可以挑战不同等级。

记者了解到，此次上海出台的《密室剧本杀内容管理暂行规定》要求经营单位严格自审剧本的内容、设置的场景、提供的服装和道具等，并对剧本内容进行备案，对不适宜未成年人参与的产品设置提示，并不得允许未成年人进入。

上海市文化和旅游局市场管理处处长 李兵华：希望能够提高从业者的意识，同时提升经营者的筛选和鉴别能力，这次正式的文件特意强调了要健全未成年的保护机制。主要目的还是为了更加有序、更加规范、更加健康帮助行业发展，同时稳定行业投资预期和管理预期。

(责编：杨曦、陈键)