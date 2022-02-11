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2021年四季末银行业金融机构用于小微企业贷款余额50万亿元

2022年02月11日20:50 | 来源：人民网
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人民网北京2月11日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日公布了2021年四季度银行业保险业主要监管指标数据。数据显示，2021年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额50万亿元。

数据显示，银行业和保险业总资产稳健增长。2021年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产344.8万亿元，同比增长7.8%。其中，大型商业银行本外币资产138.4万亿元，占比40.1%，资产总额同比增长7.8%；股份制商业银行本外币资产62.2万亿元，占比18.0%，资产总额同比增长7.5%。

另外，商业银行利润保持稳健，风险抵补能力较强。2021年全年，商业银行累计实现净利润2.2万亿元，同比增长12.6%。平均资本利润率为9.64%，较上季末下降0.46个百分点。平均资产利润率为0.79%，较上季末下降0.03个百分点。

保险业偿付能力方面，2021年三季度末，纳入统计范围的保险公司平均综合偿付能力充足率为240%，平均核心偿付能力充足率为227.3%；88家保险公司风险综合评级被评为A类，78家保险公司被评为B类，10家保险公司被评为C类，2家保险公司被评为D类。

2021年四季度末，保险公司总资产24.9万亿元，较年初增加2.6万亿元，较年初增长11.5%。其中，产险公司总资产2.5万亿元，较年初增长6.0%；人身险公司总资产21.4万亿元，较年初增长12.4%；再保险公司总资产6057亿元，较年初增长22.2%；保险资产管理公司总资产1030亿元，较年初增长35.4%。

(责编：罗知之、吕骞)

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