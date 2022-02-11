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人民银行发布《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》 7月1日起施行

2022年02月11日20:43 | 来源：人民网
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人民网北京2月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为规范银行间债券市场债券借贷业务（以下简称债券借贷），保护市场参与者的合法权益，提高债券市场流动性，人民银行制定了《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》（以下简称《办法》），自2022年7月1日起施行。

《办法》借鉴国际成熟市场实践经验，立足我国金融市场发展需要，从市场参与者、履约保障品、主协议等方面完善债券借贷制度，包括支持市场参与者规范开展集中债券借贷业务等，提高债券借贷交易效率和灵活性。同时，为加强风险防范，《办法》明确了大额借贷报告及披露、风险监测、自律管理等有关要求。

值得注意的是，《办法》指出，债券借贷的标的债券应为在银行间债券市场交易流通的债券，债券融入方应向债券融出方提供约定的履约保障品，债券借贷存续期间，履约保障品市值应满足双方约定条件。此外，债券借贷的期限由债券借贷双方协商确定，但最长不得超过365天。

据介绍，《办法》出台有利于满足市场参与者多样化的交易需求，提高做市商头寸管理能力，提升银行间债券市场流动性，促进金融市场功能深化和健康发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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