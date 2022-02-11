人民网北京2月11日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，国家外汇管理局今日公布了2021年四季度及全年国际收支平衡表初步数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际收支平衡表初步数据显示，2021年我国国际收支基本平衡。其中，经常账户顺差3157亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.8%，继续处于合理均衡区间；直接投资净流入增长显著，跨境资金双向流动活跃。

2021年我国国际收支状况有何特点？王春英介绍，一是货物贸易延续顺差。2021年，全球经济整体延续复苏态势，我国外贸进出口保持平稳增长，国际收支口径的货物贸易出口3.2万亿美元，进口2.7万亿美元，顺差5545亿美元，较2020年增长8%。

二是服务贸易逆差收窄。2021年，服务贸易逆差977亿美元，较2020年下降33%。旅行、知识产权使用费和运输是主要的逆差项目。其中，旅行逆差993亿美元，下降15%，主要是全球疫情下旅游、留学等跨境人员活动继续受到影响；知识产权使用费收入和支出均增长较快，逆差352亿美元，增长20%，反映了我国在知识产权领域的国际合作持续加深；运输逆差151亿美元，下降60%，主要是运输收入增速整体快于支出。

三是直接投资顺差增长显著。2021年，直接投资净流入2048亿美元，较2020年翻倍。其中，来华直接投资净流入3323亿美元，增长56%，反映我国良好的经济发展前景对境外长期资本的吸引力；我国对外直接投资净流出1275亿美元，增长16%，显示境内主体海外资产配置平稳有序。

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