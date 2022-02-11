人民网北京2月11日电 （记者栗翘楚）一年之计在于春，一年好景在春耕。立春前后，春耕农资进口持续“升温”，广州海关保障春耕生产和畜牧业物资需求的工作正有序推进。

广州海关关员对进口白菜种子、西瓜种子等进行查验。刘苗苗摄

“进口种子到港后，海关马上进行检验检疫，保证种子在最短时间内到达种植区。”广州八达通国际货运物流代理有限公司相关负责人说，近日企业进口的一批蔬菜种子运抵南海三山港码头后，通过海关春耕物资“绿色通道”，随到随检，合格立放。

“种子对于贮藏温湿度有一定要求，广东天气湿度较高，若在集装箱中存放时间过长，会影响发芽率。现在通过春耕物资‘绿色通道’让种子在口岸的停留时间有效压缩，可尽快送至田地，确保不误农时。”广东金作农业科技有限公司负责人说。

立春时节，东莞深赤湾码头一片繁忙景象。“新沙口岸是我国华南地区重要的化肥进口口岸，每年都有大量化肥经我们深赤湾码头进境销往全国。”东莞深赤湾码头业务一部主任王宁说。

东莞海关对深赤湾公共型保税仓库存氯化钾化肥进行验核。张肇聪摄

保障化肥顺利进口、高效有序投放市场，对化肥市场保供稳价有积极作用，将为夏粮丰收奠定坚实的基础。为确保深赤湾码头所属深赤湾公共型保税仓及时顺利收储春耕物资，黄埔海关所属东莞海关主动对接，及时掌握企业涉农物资收储计划、通关需求和困难，优先办理保税仓库容变更、仓储货物延期等验核手续，保障仓库及时腾挪空间收储化肥，确保化肥供应不误农时春耕。

2月7日，南京海关所属常州海关关员冒着春雪，快速验放一批250马力拖拉机。

据收货方爱科（常州）农业机械有限公司中国区分销中心负责人介绍，这批进口农用机械将被运往新疆、东北地区用于春耕。大马力拖拉机适用于大面积、高效率深耕深松作业，可有效提升作业效率和耕种效益，将为粮食丰收奠定坚实的基础。

常州海关关员在雪中保障进口大马力拖拉机通关放行。王敏慧摄

为助力农用物资高效通关，常州海关设立“农用物资专用通道”，采取24小时预约通关、“上门”清关等方式，全面提升通关效率。此外，海关向企业推介“两步申报”等便捷通关模式，引导企业规范申报，保障通关各环节全程流畅。

“庄稼一枝花，全靠肥当家”，为了保障该批化肥快速通关，迅速投入春耕生产，南京海关所属连云港海关成立化肥进口通关保障专班，克服近期降雪降温恶劣天气影响，采取提前申报、货到放行、“车船直取、船边验放”等便利措施，持续压缩通关时间，确保农用物资第一时间发运，以最快速度抵达田间地头。

“我们采取开启农用物资通关绿色通道，春节假期安排专人指导企业办理货物申报、商品查验等相关手续，保证春耕物资通关不间断、无障碍，全面提升春耕物资通关效率。”连云港海关驻港区办事处监管二科科长孙维说。

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