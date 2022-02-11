人民网记者 车柯蒙

在广东东莞的潇洒金属制品有限公司，工人在UV打印机旁的电子屏幕设定好参数后，机器开始运转，扫过一排排徽章。短短几秒钟，原本空无一物的徽章就印上了冬奥会吉祥物“冰墩墩”可爱的模样。

“别看这枚纪念徽章体积小，但是它要经过10多道工序制作而成。”该公司负责人说，从压铸成型、修毛边、抛光、电镀，到上色、打印、包装，工厂采用了越来越多机械化设备替代人工，既能大幅提升产品制作效率，也降低了人力成本。

“这台吞吐轨道长达2米的UV打印机，是我们为了冬奥会产品订单特别定制的，它能喷印多种颜色，有力保证上色工艺的统一性、快速性和标准性。我们还升级了具备自动识别功能的镭雕机和点胶机，让大部分生产工序实现了自动化、智能化。”该企业负责人说。

记者了解到，作为北京冬奥会和冬残奥会的金属礼品供应商，公司坚持自主研发礼品设计、不断升级工艺设备，每年投入的研发费用占比不少于7%，国家的税费政策机给予了公司很大的支持。

“去年12月，我们已经制作好的打算在2022年1月推出市场的新产品模具，亟须进行下一步的热处理。但受当时本土疫情的影响，模具无法送出给原定供应商进行热处理加工。”周国华说道，在焦急万分之时，他想起了税收服务专员派发的“局长‘码’上办”问需平台宣传单。于是，他在平台上反映了自己的困难，没想到第二天便收到了税务人员的回电，帮他查到了镇内可以进行模具热处理的企业。在当地政府和税务部门的“牵线搭桥”下，两家企业成功对接，让冬奥纪念品生产顺利进行。

冬奥会期间，中国首台国产雪蜡车在河北省张家口市崇礼区顺利执行赛事保障任务。这个体重50多吨的大家伙，外表看似平平无奇，里面却藏着大智慧。它采用了氢燃料电池发动机作为动力源，是国内首台162kW燃料电池重卡。

作为雪蜡车核心零部件——氢气循环泵的研发制造公司，烟台东德实业有限公司多年来深耕氢能领域，国内市场占有率达70%以上。回忆起雪蜡车氢气循环泵的研发，该公司邢经理说：“能参与这项工作，大家都很激动，但是也感觉肩上的担子更重了。”让邢经理印象深刻的是，税务部门了解到情况后，第一时间上门对接企业涉税需求，进行税费优惠政策辅导，做好服务保障工作。

为了完美配合赛道雪质、温度、空气湿度，烟台东德实业有限公司在氢气循环泵研发上下足了功夫，完成一系列技术突破创新。“受益于国家的政策红利，尤其是税收优惠带来‘真金白银’的支持，公司加大了研发力度。”邢经理说。

冬奥冰雪之约，离不开中国税收政策与税务部门的支持。据悉，早在2019年，财政部、税务总局、海关总署就按照党中央、国务院部署，发布了关于北京2022年冬奥会和冬残奥会税收优惠政策的公告，明确了支持北京冬奥会的一揽子税收优惠政策规定。这些税收优惠覆盖奥组委、运动员、教练员、赞助商、供应商等各类主体，涵盖冬奥会全周期各环节，涉及企业所得税、增值税、个人所得税、消费税等多个税种。

记者了解到，税务部门还专门开通北京冬奥会税收服务热线，为涉奥企业提供便利服务；京冀两地税务部门选择5家办税服务厅，作为北京冬奥会和冬残奥会及其测试赛增值税退税的指定办理场所，并在北京冬奥组委的指导下，京冀税务部门共同编撰完成了《北京2022年冬奥会和冬残奥会税收指南》。同时，税务部门开展丰富多彩的宣传，提供多语种涉税政策咨询。

与此同时，税务部门落实落细一系列减免退缓税政策，积极推动冰雪体育事业发展，让更多人参与到冰雪运动中来。截至2021年初，全国已有654块标准冰场，“带动三亿人参与冰雪运动”的美好愿景正在实现。

(责编：孙红丽、吕骞)