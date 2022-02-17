人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

工信部：基本功能软件外预置应用软件均可卸载

2022年02月17日09:46 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月17日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，为进一步规范移动智能终端应用软件预置行为，提升移动互联网应用服务供给水平，构建更加安全、更有活力的产业生态，促进移动互联网繁荣发展，工业和信息化部近日印发《关于进一步规范移动智能终端应用软件预置行为的通告（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），其中提出移动智能终端生产企业（以下简称“生产企业”）应确保除基本功能软件外的预置应用软件均可卸载。

移动智能终端预置应用软件是指由生产企业预置，在移动智能终端主屏幕或辅助屏幕界面内存在用户交互入口，为满足用户不同的应用需求而提供的、可独立使用的软件程序。

《征求意见稿》强调，移动智能终端预置应用软件应遵循依法合规、用户至上、安全便捷、最小必要的原则，按谁预置、谁负责的要求落实企业主体责任，依法维护用户知情权、选择权，保障用户合法权益。

生产企业应确保除基本功能软件外的预置应用软件均可卸载，并提供安全便捷的卸载方式供用户选择。基本功能软件限于以下范围：一是操作系统基本组件：系统设置、文件管理；二是保证智能终端硬件正常运行的应用：多媒体摄录；三是基本通信应用：接打电话、收发短信、通信录、浏览器；四是应用软件下载通道：应用商店。实现同一基本功能的预置应用软件，至多有一个可设置为不可卸载。

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：基本功能软件外预置应用软件均可卸载
　　人民网北京2月17日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，为进一步规范移动智能终端应用软件预置行为，提升移动互联网应用服务供给水平，构建更加安全、更有活力的产业生态，促进移动互联网繁荣发展，工业和信息化部近日印发《关于进一步规范移动智能终端应用软件预置行为的通告（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），其中提出移动智能终端生产企业（以下简称“生产企业”）应确保除基本功能软件外的预置应用软件均可卸载。 移动智能终端预置应用软件是指由生产企业预置，在移动智能终端主屏幕或辅助屏幕界面内存在用户交互入口，为满足用户不同的应用需求而提供的、可独立使用的软件程序。…
有温度亦有力度 交通运输部门护航平安春运
　　人民网北京2月17日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月16日（春运第31天），全国预计发送旅客3029万人次，其中铁路750万人次，公路2100万人次，水路40万人次，民航139万人次。全国高速公路预计流量3471.39万辆。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部