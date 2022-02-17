人民网北京2月17日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，为进一步规范移动智能终端应用软件预置行为，提升移动互联网应用服务供给水平，构建更加安全、更有活力的产业生态，促进移动互联网繁荣发展，工业和信息化部近日印发《关于进一步规范移动智能终端应用软件预置行为的通告（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），其中提出移动智能终端生产企业（以下简称“生产企业”）应确保除基本功能软件外的预置应用软件均可卸载。

移动智能终端预置应用软件是指由生产企业预置，在移动智能终端主屏幕或辅助屏幕界面内存在用户交互入口，为满足用户不同的应用需求而提供的、可独立使用的软件程序。

《征求意见稿》强调，移动智能终端预置应用软件应遵循依法合规、用户至上、安全便捷、最小必要的原则，按谁预置、谁负责的要求落实企业主体责任，依法维护用户知情权、选择权，保障用户合法权益。

生产企业应确保除基本功能软件外的预置应用软件均可卸载，并提供安全便捷的卸载方式供用户选择。基本功能软件限于以下范围：一是操作系统基本组件：系统设置、文件管理；二是保证智能终端硬件正常运行的应用：多媒体摄录；三是基本通信应用：接打电话、收发短信、通信录、浏览器；四是应用软件下载通道：应用商店。实现同一基本功能的预置应用软件，至多有一个可设置为不可卸载。

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