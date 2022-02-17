人民网北京2月17日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月16日（春运第31天），全国预计发送旅客3029万人次，其中铁路750万人次，公路2100万人次，水路40万人次，民航139万人次。全国高速公路预计流量3471.39万辆。

元宵节后，春运将迎来最后一波返程客流高峰。交通运输部门在切实保安全、保畅通、优服务的同时，加强执法监管，确保返程人员安全舒心出行。

吉林省交通运输综合行政执法局白城分局加强执法监督，全力护航春运。截至目前，该局共联合出动执法人员205人次，执法车辆77台次，巡查里程8136公里，共检查“两客一危”、疑似“黑车”121台次，检查货运车辆119台次。

山东淄博市交通运输综合行政执法支队在做好常态化疫情防控的同时，加强对城区重要交通枢纽、客运中心、旅游景区等重点区域巡查力度，严厉打击非法营运和违规经营行为，做好春运执法服务保障工作。

黄山市交通运输局执法人员加强“信用交通”宣传，加大对失信经营行为的整治力度，保障旅客安全便捷出行。除了悬挂宣传横幅、向乘客发放宣传单等方式外，该局还加强对企业的信用监管，对存在违法违规行为的企业及时提醒和约谈。

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