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国家邮政局：1月份邮政行业业务收入达1271.1亿元

2022年02月17日09:15 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电 （记者王连香）国家邮政局今日公布2022年1月邮政行业运行情况，1月份，全行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）完成1271.1亿元，同比增长8.7%；业务总量完成1252.9亿元，同比增长5.0%。

图片来自：国家邮政局

国家邮政局透露，1月份，全国快递服务企业业务量完成87.7亿件，同比增长3.3%；业务收入完成917.3亿元，同比增长5.7%。其中，同城业务量完成10.7亿件，同比增长1.5%；异地业务量完成75.4亿件，同比增长4.0%；国际/港澳台业务量完成1.6亿件，同比下降13.0%。

(责编：王连香、高雷)

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